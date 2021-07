La titular del PRO Patricia Bullrich minimizó haber quedado fuera de la disputa de un cargo legislativo en las próximas elecciones, al sostener que no fue candidata por decisión propia y planteó que el objetivo de Juntos por el Cambio es ganar las PASO y las generales.

"Yo no soy candidata porque no quise", precisó la ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri, quien además subió su apuesta en la interna del espacio opositor y dijo que "podría serlo perfectamente y presentarme mañana".

Bullrich se refirió de este modo a su postulación fallida, sin admitir que el sector duro del PRO que ella representa perdió su posibilidad ante Horacio Rodríguez Larreta, quien desde la moderación logró que María Eugenia Vidal encabece la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

"Decidí no ser candidata porque el debate que se da en el Congreso desde la oposición es siempre reactivo, y yo creo que en este momento tenemos que generar abrir ese anhelo de esperanza y de progreso que quedó enterrado con planes sociales y con la clase media que se cae", afirmó la presidenta del PRO.

En ese contexto, aseguró que el objetivo de la alianza opositora es ganar para "tener el poder social que permita explicarle a la gente qué cambios hay que hacer", sin dejar de expresar que durante el gobierno de Mauricio Macri faltó "coraje" y "valentía de hacer cambios profundos".

Además, Bullrich aseguró qué haría en caso de volver al poder: "Hay que entrar con el coraje de decirle a la gente que, si no cambiamos de entrada, si no liberamos la producción de impuestos, que fluyan las inversiones, si no hacemos esto nos vamos a encontrar con muchos intereses que nos van a trabar".

En el contexto de armado para poder alcanzar un triunfo en los comicios de medio término y con una mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2023, Bullrich dijo: "Tenemos que hablar con los que quieren generar una Argentina que va para adelante, hablar para pactar la Argentina de la decadencia no sirve". LC/MG/KDV NA