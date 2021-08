La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le pidió hoy al presidente Alberto Fernández que "explique al pueblo argentino por qué violó las normas" que él mismo había dictado en el marco de la pandemia de coronavirus, y le exigió que responda penalmente ante la Justicia. Esta acción se produce luego de que se difundiera una imagen que del año pasado en la que el mandatario nacional aparece amontonado junto a su pareja, Fabiola Yañez, y otros diez comensales en una cena para festejar el cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos. "Señor Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández: usted debe explicarle al pueblo argentino por qué violó las normas que usted mismo dictó. De no tener explicación alguna, debe someterse a las mismas consecuencias de carácter penal que impuso en los DNU", tuiteó. La fotografía es del 14 de julio pasado, fecha en la que estaba vigente la cuarentena más estricta, cuando el país se acercaba al pico de la primera ola de Covid-19. Las reuniones sociales de más de 10 personas estaban prohibidas, así como también la circulación en horarios nocturnos, y regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Además, en la imagen se ve a la pareja presidencial y a sus invitados en la residencia oficial sin barbijos y sin cumplir con la distancia mínima obligatoria. A raíz de este escándalo, que se enmarca en la controversia por los "ingresos VIP" a la Quinta de Olivos, dirigentes de la oposición adelantaron que enviarán un proyecto al Congreso para pedir el juicio político del mandatario. En línea con Patricia Bullrich, el precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, resaltó que "el Gobierno Nacional tiene que dar explicaciones" por el hecho denunciado. "En momentos de mucha angustia y dolor para millones de argentinos, incumplieron con las normas que ellos mismos pusieron. Me da mucha bronca. Tenemos que terminar con los privilegios de la política. Tenemos que decir BASTA", tuiteó el ex vicejefe de Gobierno porteño. SH/GAM NA