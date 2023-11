La titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el 80% de los votantes que acompañaron a Juntos por el Cambio en las elecciones de octubre respaldarán a candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje del domingo. "El 80% de los votos no tengo dudas de que van a ir a Milei, eso va a permitir acompañar a un nuevo gobierno", expresó en declaraciones radiales. En la misma línea, habló además de la crisis abierta en Juntos por el Cambio tras su apoyo explícito al libertario y acusó a Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su rival en la interna del espacio, de no aceptar la derrota. "En Juntos por el Cambio hay miradas distintas y los que perdieron la interna deberían haber aceptado a los que ganamos la interna. Es extraño que ganes una PASO y los que pierdan sigan como si nada, no aceptan nada", argumentó

La ex ministra de Seguridad cuestionó: "Todos perdieron y a nosotros nos votaron un millón de personas que querían la línea de Patricia Bullrich, más combativa, más fuerte, con un cambio de fondo y cuando llegó la hora no hubo mucha colaboración". Asimismo, indicó que trabaja para "convencer a la gente que ha votado a Juntos por el Cambio por la importancia de lo que se discute esta elección: la continuidad o el cambio, y desde esa perspectiva es muy importante que la sociedad nos acompañe en esa disyuntiva"

"La continuidad es lo que venimos viendo hace años con el kirchnerismo, lo que representa Sergio Massa, un modelo autoritario, populista, que ha llevado a un modelo de destrucción de la Argentina", denunció. En sintonía, completó: "En consecuencia, la necesidad de reordenar la economía es fundamental y esta decisión que queremos representar, lamentablemente quedamos en tercer lugar, en el balotaje hemos tomado la decisión de elegir por Milei y queremos pedirle a la gente que nos acompañó que nos acompañe en este momento y en esta decisión"

A pesar de haber aclarado que "se hablará más adelante" respecto a la repartija de cargos, reveló que el equipo del PRO fiscalizará y que, por su parte, hará todo lo necesario para que la principal coalición opositora "apoye a Javier Milei si gana". Por la tarde, Bullrich convocará a militantes y fiscales de todo el país a un encuentro denominado "Fiscales por el Cambio y la Libertad", ante quienes hablará en la previa de la segunda vuelta. SR/AMR NA