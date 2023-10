La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró hoy que tiene "lo que hay que tener para gobernar el país", en el marco del Debate 2023, donde se diferenció del libertario Javier Milei y cuestionó la gestión económica del ministro y aspirante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. "El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica, por eso los argentinos necesitamos un cambio. La pregunta es quién puede hacer este cambio", planteó en su minuto de presentación. En la misma línea, respondió: "Massa es presidente en funciones y su gestión es un desastre. Milei está solo, por eso tranza con lo peor del sindicalismo mafioso". "Tengo lo que hay que tener para gobernar al país: coraje y poder político propio", explicó. Minutos después, en el bloque inicial sobre Economía, Bullrich descartó la idea de cerrar el Banco Central al sostener que "todos los países del mundo que los cerraron son todos paraísos fiscales" y acusar al libertario Javier Milei de querer ir hacia la puesta en pie de uno en la Argentina

Además, solicitó el derecho a réplica tras la exposición del fundador de La Libertad Avanza (LLA) y envió un mensaje a la juventud que lo acompañó en las PASO: "Te prometieron la dolarización, pero sin dólares no se puede dolarizar. Lo importante no es lo que decís sino lo que vas a hacer". En otro pasaje, polarizó también con el candidato de Unión por la Patria: "Massa, explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía poder ser el mejor presidente. Cómo podes dividirte con tanto cinismo. Aumentaste 40 impuestos, querés hacer una ley penal, llevate a [Martín] Insaurralde. Dale, llévatelo

Hiciste todo mal". "Duplicaste el número de la inflación, del dólar, generaste 40.1 de pobreza y ahora queres decir que como presidente vas a ser distinto", arremetió. En otro pasaje de la exposición, cuestionó el presupuesto que el titular del Frente Renovador presentó en el Congreso al sostener que es un presupuesto de déficit, y lo acusó de llevar al país a una hiperinflación

Tras el minuto de Massa en el que responsabilizó al expresidente Mauricio Macri de contraer la deuda más grande de la historia al Fondo Monetario Internacional (FMI), arremetió: "Terminala con el FMI porque la peor deuda la ha solicitado este Gobierno". Durante su turno en el bloque temático de la titular del PRO en uso de licencia aseguró que la sociedad pide a gritos "terminar con la angustia en la que vivimos. Conmigo esto se acaba, voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, mentiras, ni cuentitos". "Voy a poner orden: un programa integral que solucione los problemas del fondo, con un equipo económico honesto encabezado por Carlos Melconian y con la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Por eso ustedes han inventado y siguen con la inflación, voy a terminar con ella", prometió. En el marco del segundo bloque temático, relativo a Educación, Bullrich expuso que el oficialismo destruyó el futuro de la Nación al denunciar una "tragedia educativa", con "millones de chicos sin clases" y la complicidad del Gobierno con el sindicalismo

En el uso de sus dos minutos, expresó: "Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pones un cero y los manda a marzo. Así que Massa, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país… Dos años tuvieron la escuela cerrada, se terminó la mejor educación del mundo". "Conmigo la historia de los paros se termina, y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre", prometió, al tiempo que propuso garantizar 190 días de clase anuales y declarar servicio inicial a la educación para que las huelgas y paros se realicen fuera del horario de clase. "Las maestras y maestros entre [Roberto] Baradel y los alumnos van a elegir a los alumnos", anticipó. Además, acusó al ministro de Economía de reducir en un 9% el presupuesto educativo 2023, por lo que focalizó en trabajar la lectura y escritura en la primaria, en una secundaria con salida laboral y en carreras universitarias cortas. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio solicitó un minuto de réplica para cuestionar y polarizar con el libertario: "Cuando las madres y padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos gritabas que no se abran, que nos vamos a contagiar

No te importa la educación". Sobre la propuesta libertaria de distribuir vouchers para acceder a la educación, Bullrich indicó: "Anda con los vouchers a la Puna, al sur del país, planteás un modelo que solo puede ser planteado en la Ciudad de Buenos Aires. No conoces la Argentina, el voucher solo va a generar más desigualdad, nosotros defendemos la escuela pública con igualdad de oportunidades". Respecto al tercer bloque relativo a la temática Derechos Humanos y Convivencia Democrática, Bullrich aprovechó para hablar de su pasado en la organización Montoneros y planteó la necesidad de vivir "en paz y en convivencia" "Los argentinos aprendimos que cuando no impera la ley llegan las tragedias, lo viví. Siento que la Argentina aprendió. Yo aprendí que la única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia. Todo lo que sucedió es una tragedia que no puede pasar más en la Argentina", indicó. Y continuó: "Dicen que use la violencia, no lo hice, fui de una organización juvenil. Lo mismo le pasa a grandes líderes como Mandela, Mujica y fueron presidentes, y quiero plantear esto con claridad para que nunca más se acuse falsamente. Esa tragedia tan brutal debe ser reconocida por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas". La candidata además propuso terminar con los piquetes y la toma de tierras en la Patagonia, y garantizar una convivencia democrática. Myriam Bregman, aspirante presidencial del Frente de Izquierda, la responsabilizó del fallecimiento de Santiago Maldonado, ocurrido el 1 de agosto de 2017, bajo su mandato en el Ministerio de Seguridad, por lo que la titular del PRO en uso de licencia pidió su derecho a réplica. "Quiero mandarle un abrazo grande a los gendarmes que fueron absueltos, con su familias acusadas, destruidas cuando lo único que habían hecho era cumplir con la ley. Así tratan a las fuerzas de seguridad, los tratan de tirar a un rincón". "Santiago Maldonado fue un juicio y todos absueltos. Si creen en la justicia digan la verdad porque no se defiende sola", expresó. En el marco de las preguntas entre candidatos, Bregman acusó a la candidata de Juntos por el Cambio de tener funcionarios implicados en el caso "Chocolate", puntero del PJ al que encontraron con tarjetas de empleados del Banco de la Legislatura provincial. En sus 45 minutos de respuesta, Bullrich aprovechó para defender a Gerardo Morales de los dardos de la referente de izquierda. "No te voy a dejar pasar que digas que Gerardo Morales es un represor que ha liberado al pueblo jujeño de Milagro Sala", agregó. "Todos los implicados son del peronismo, ni Kicillof, Insaurralde, ni el ministro de Justicia [Martín Soria] han explicado nada. Massa tiene que dar la explicación", respondió. Sergio Massa también le pidió claridad en la propuesta económica, por lo que la exministra de Seguridad respondió: "Sabemos que el país necesita solidez fiscal, para eso hay que terminar con la emisión, no como haces vos con el plan platita que estás haciendo un desastre económico. Necesitamos que los argentinos gastemos lo que tenemos". "Nuestro plan es orden económico, equilibrio fiscal y ahí el país arranca", manifestó. Milei cuestionó a Bullrich por sus programa económico, y a posterior, la dirigente del PRO acusó a Myriam Bregman de cortar las calles

