El gremialista de la construcción Juan Pablo "Pata" Medina acusó hoy al exministro de Trabajado bonaerense, Marcelo Villegas, de "armar una banda para cazar sindicalistas" y dijo que "hasta ahora no me pudieron comprobar nada de lo que me estaban acusando", en referencia a la causa que se abrió en su contra durante la gestión de Mauricio Macri, y en el marco de la investigación sobre la conformación de una mesa judicial destinada a perseguir sindicalistas y opositores en el anterior gobierno.

"Hasta ahora no me pudieron comprobar nada de lo que me estaban acusando" , dijo el sindicalista esta mañana a Radio 10 desde su domicilio donde se encuentra hace "casi un año y medio en prisión domiciliaria, lo que sumado a lo cumplido en dos penales, serán un total de casi cinco años de arresto".

Ayer, el exministro de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, admitió ante la Justicia que en el 2017 fue citado a una reunión en la Casa Rosada para hablar sobre situaciones vinculadas al gremialista y que el entonces presidente Macri aprovechó la ocasión para ponerle a disposición a funcionarios de su Gobierno, entre los que estaba el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas.

"Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y UOCRA La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos", relató Villegas en el escrito que presentó ante el juez federal Ernesto Kreplak.

MIRÁ TAMBIÉN Reabre para visitas la casa Sitio de Memoria donde mataron a 5 personas y apropiaron a Clara Mariani

Sobre esta cuestión, Pata Medina dijo hoy que Villegas "quería armar esa 'banda' para cazar sindicalistas y venir por mi cabeza" y, de la misma manera, consideró que "hay fiscales que parece que están afiliados a un partido político".

"A mí me acusaron de todo, prácticamente de terrorista, pero lo que más me llama la atención era el accionar de esta justicia y que me llamen a declarar por un tema más político que judicial", añadió.

El exfuncionario de Vidal fue señalado por la justicia como el ministro convocante al encuentro realizado el 15 de junio del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) a la que también asistieron directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y en la que el tema exclusivo fue analizar acciones contra dirigentes de la Uocra de La Plata.

La causa de la mesa judicial se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos de la reunión celebrada en el Bapro.

MIRÁ TAMBIÉN Se conformó Demócratas en Acción dentro de Juntos por el Cambio

Medina aseguró hoy que cuando vio el video de la reunión de Villegas en el Banco Provincia se "asustó mucho por mi familia".

"Dos meses antes de que me armaran estas causas yo estuve reunido con la exgobernadora Maria Eugenia Vidal mostrándole unos avances de obra de unos trabajos hidráulicos en La Plata y me felicitó. Una supuestamente buena relación tenía con ella y con el intendente Garro", recordó.

Medina contó además que tuvo también "dos reuniones con Villegas, antes de las causas donde le pregunté porque me habían paralizado la obra hidráulica en La Plata que dejó a 600 personas en la calle y él me contestó que tenían orden de investigar lo que había hecho el gobierno anterior. Yo le dije que eso no tenía nada que ver pero todo siguió igual y lo que me llamó la atención fue que una obra que costaba 2.000 millones de pesos cuando la interrumpieron por seis meses, después pasó a costar cuando la terminaron, unos 8 mil millones ", dijo Medina.

El paso de Villegas por el juzgado federal 1 de La Plata duró ayer menos de una hora: escuchó la imputación en su contra; se negó a responder preguntas y dejó un descargo escrito en el que negó haber participado de maniobras ilegales.

Luego relató cómo fueron las gestiones de la provincia de Buenos Aires en problemáticas entre empresarios de la construcción y gremialistas de ese rubro.

"Enfáticamente niego haber armado en forma clandestina una o varias causas al señor Juan Pablo Medina y sus allegados, ni haber participado de una maniobra con esos fines. Soy ajeno a toda acción que se haya eventualmente orquestado para ello", afirmó Villegas en el escrito al que tuvo acceso Télam. (Télam)