El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) sostuvo hoy que la carta en la cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirmó su decisión de no presentarse a ninguna candidatura responde a la necesidad de no "llevar al peronismo a una situación que ya ocurrió en otras oportunidades", y consideró que el oficialismo debe "definir un programa antes que un candidato" de cara a las próximas elecciones.

"Se ha roto el pacto democrático y Cristina Fernández de Kirchner no puede ser candidata porque, si lo fuera, podría llevar al justicialismo y al peronismo a una situación que ya ocurrió en otras épocas de la Argentina. Tenemos que definir un programa y, después, un candidato. Las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) son una herramienta que creamos nosotros y las podemos utilizar", expresó Parrilli en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

La Vicepresidenta afirmó el martes que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".

En un comunicado que difundió en sus redes sociales, Cristina Fernández ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería "candidata a nada", y añadió que su decisión de entonces no fue "apresurada ni producto del momento" sino "razonada y pensada".

"Muchos dirigentes, sobre todo la oposición se esconden para llevar adelante una política en contra de los intereses y de las necesidades de las mayorías populares. Hay algunos compañeros nuestros que miran para otro lado, como si no existiera el problema", sostuvo el senador.

Además, agregó que lo anunciado el martes último por la Vicepresidenta, a través de una carta que hizo pública a través de sus redes sociales, "ratifica su postura" previa y es consecuente con "lo que ha hecho toda la vida", que es "mantener su palabra y su postura".

Oscar Parrilli

Parrilli destacó que, en ese mensaje, Cristina Fernández de Kirchner planteó la "insatisfacción democrática" como consecuencia de "políticas que no dan respuesta al ciudadano común".

"El acuerdo con el FMI es de las cosas mas terribles que dejó el macrismo. La tasa de interés que impuso el Fondo es ilógico y va a tener que ser revisado porque es imposible para cualquier gobierno", indicó el funcionario.

Finalmente, el senador expresó que "se ha roto el pacto democrático" y que muchos dirigentes de la oposición, en connivencia con ciertos medios de comunicación, "incentivan la violencia mediática, simbólica y física".

"Esta violencia institucional es contra ella y contra toda su familia", agregó. (Télam)