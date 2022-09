El senador nacional Oscar Parrilli subrayó hoy que "todos los argentinos" quieren "saber si hubo actores intelectuales" en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y rechazó las declaraciones realizadas anoche en el canal LN+ por el expresidente Mauricio Macri, quien definió al atentado como un hecho "individual" llevado a cabo por "un grupo de loquitos".

"Todos los argentinos queremos saber si hubo actores intelectuales y que la Justicia vaya a fondo con esto. No digo que los hay, no lo puedo asegurar, pero la justicia tiene la obligación de investigarlo", replicó Parrilli en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750, y advirtió que le parecía "sospechoso y raro que algunos dirigentes no quieran que se investigue".

En el mismo sentido, insistió con que es necesario investigar a los presuntos autores intelectuales del ataque y aludió a los dichos de Macri al plantear que es "prematuro y llamativo que algunos dirigentes políticos ya empezaron a decir que no los hubo".

"¿Por qué no lo vamos a investigar?", reiteró el senador del Frente de Todos por Neuquén en su respuesta a las declaraciones del expresidente y referente de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, destacó la necesidad de "buscar la verdad" y planteó: "Primero se negó que fuese un atentado pero ahora están claros los hechos materiales de esto, que puso en riesgo no solo la vida de la expresidenta sino el pacto democrático que construimos las fuerzas políticas desde el ´83 con la vuelta de la democracia".

Por otra parte, el legislador sostuvo que el alegato final de la defensa de la Vicepresidenta en la causa conocida como "Vialidad" que el abogado Carlos Beraldi llevaba adelante desde la mañana de hoy es "contundente".

"Lo que está planteando Beraldi no es nada más que la verdad, un 'racconto' de los hechos tal cual fueron ocurriendo", remarcó el senador del Frente de Todos.

En ese marco, señaló que la causa de Obra Pública tiene "una intencionalidad política" y advirtió que la Corte Suprema "es la gran responsable de todo el desquicio que ha existido en la Argentina entre 2016 y 2019".

"Lo hizo con el manejo del macrismo, la 'mesa judicial', las persecuciones, las pinchaduras de teléfono, el traslado y extorsiones de jueces. Todas las atrocidades que incluso merecieron que el relator de Naciones Unidas (en referencia a Diego García Sayán, relator para la Independencia de Jueces y Abogados) le llamara la atención al Gobierno de Macri", recordó en referencia al informe presentado por ese organismo donde se manifestaba la preocupación por la independencia del Poder Judicial en la Argentina.

"La Corte fue complaciente y parte de todo esto. Miró para otro lado y convalidó el accionar de estos jueces cuasi mafiosos", acusó Parrilli.

Consultado sobre la decisión de algunos medios de comunicación de no trasmitir el alegato de la defensa luego de haberlo hecho durante la exposición del fiscal federal Diego Luciani, Parrilli dijo que "no esperaba otra cosa".

"A uno le sorprendería una actitud democrática, plural, en busca de la verdad, de la justicia. Pero no lo esperen por parte de ellos. Son así y seguirán siendo así. Lo sorprendente es si algún día buscan la verdad y sus periodistas hablan de las pruebas de los hechos y dejan de lado su absoluta complacencia con todo lo que fue la manipulación de la justicia por parte del macrismo", señaló.

Finalmente, el senador dijo que hay "expectativas" sobre lo que pueda ocurrir el próximo viernes 23 de septiembre cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde su condición de abogada, ejerza su derecho a defensa en la audiencia pública.

"La expectativa es muy grande. Todos queremos escucharla, y ver los argumentos y pruebas que va a ofrecer", adelantó Parrilli. (Télam)