El senador nacional del Frente de Todos (FdT) por Neuquén, Oscar Parrilli, consideró que debe ser "el hijo de la generación diezmada" el que encabece la propuesta de Unión por la Patria (UP) en las elecciones de este año, en coincidencia con declaraciones que en ese sentido formuló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y evaluó que el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, está en condiciones de "continuar" el proyecto del kirchnerismo.

"Los que tuvimos la responsabilidad de acompañar los gobiernos de Néstor (Kirchner) y de Cristina (Fernández de Kirchner) anhelamos que el proyecto continúe con los jóvenes que comenzaron a militar porque se entusiasmaron con las políticas que implementaron ambos desde sus gobiernos. Ojalá nos represente en estas elecciones un hijo de la generación diezmada", señaló Parrilli en declaraciones a Radio Provincia.

En ese sentido el legislador agregó que en las filas del oficialismo "hay varios dirigentes jóvenes" en condiciones de asumir esa responsabilidad, y estimó que, aunque no quería "dar nombres, 'Wado' es uno de ellos", apuntó sobre el funcionario, cuyos padres fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

En relación al comunicado del Partido Justicialista (PJ) bonaerense que aceptaba los requisitos sobre pisos electorales demandados por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, para participar de una interna en el distrito, Parrilli sostuvo que "no corresponde" llevar a la justicia las diferencias que se dan en las fuerzas políticas.

"No corresponde amenazar con recurrir a los enemigos cuando hay alguna diferencia. No soy de la provincia de provincia de Buenos Aires, pero me solidarizo totalmente con el PJ de ese distrito porque lo que recibieron fue una extorsión. Amenazaron con recurrir a la Justicia y todo sabemos que detrás de eso están (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto", observó Parrilli en una crítica al sector que encabezan Daniel Scioli y la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.

De cara a la campaña electoral, el senador precisó que ahora cada espacio y cada candidato deberá exponer “su propuesta, su modelo, porque las PASO no son el capricho de un dirigente”.

“Las PASO en sí mismas no son la solución, pero ahora están y hay que afrontarlas. Estamos muy conformes con la nueva identidad que asumimos como espacio político", puntualizó en relación a denominación de Unión por la Patria con la cual el oficialismo se presentará en las próximas elecciones. (Télam)