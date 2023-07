El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli acusó hoy a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) de no estar dispuesta a sesionar en el Senado de la Nación porque "apuesta a que cuanto peor, mejor" y busca que "no funcionen" los poderes Judicial y Legislativo.

"Ellos (por los senadores de JXC) anhelan algo parecido a lo que ocurrió en Argentina en 2001 o en el 89, están empeñados en que cuanto peor, mejor y apuestan a que no funcione el Poder Judicial y tampoco el Legislativo", dijo Parrilli al ser consultado sobre una posible sesión en el Senado para la semana próxima.

El oficialismo en el Senado busca sesionar la primera semana de agosto para aprobar los pliegos judiciales de 75 candidatos a jueces, fiscales y defensores que deberán cubrir vacantes en distintos tribunales del país.

Entre ellos se encuentra el de la jueza Ana María Figueroa, miembro de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver causas que involucran a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cuya continuidad como camarista la oposición rechaza tras haber cumplido los 75 años.

En declaraciones radiales difundidas esta mañana, el senador por Neuquén consideró que sus pares de JxC en la Cámara alta "han tomado la actitud de que cuanto peor mejor, de impedir el tratamiento de leyes y además de temas conflictivos".

Pero además, dijo, "no quieren ir a votar temas en los que hay consenso, ni siquiera tratarlos porque apuestan a que no funcione el Poder Judicial y tampoco el Legislativo".

"No dan quórum ni siquiera en las comisiones, no van, no participan. Lo mismo hacen en Diputados. Por eso es importante que se vote a la gente de nuestro espacio (en las próximas elecciones) para que la Argentina funcione", remarcó. (Télam)