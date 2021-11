El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén) afirmó hoy que el macrismo "quiere esconder el fracaso" de la toma de deuda con el FMI durante la gestión de Cambiemos y reprochó en particular al expresidente Mauricio Macri porque, al terminar su mandato, "habían entrado en default con los acreedores privados", con lño cual "no era un reperfilamiento".

"El macrismo quiere esconder el fracaso de la toma de deuda con el FMI y lo que puede llegar a ser un fracaso en la negociación y quieren echarle la culpa a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Se olvidan que, cuando dejaron el gobierno, habían entrado en default con los acreedores privados; no era un reperfilamiento", sostuvo Parrilli en declaraciones formuladas esta mañanaa a la radio FM La Patriada.

En ese sentido, el senador consideró "claro y contundente" el mensaje publicado el sábado último por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que cuestionó "la irresponsabilidad política" de la dirigencia de Juntos por el Cambio por mantenerse en silencio sobre las negociaciones de la deuda de la Argentina con el FMI, tras haber sido Mauricio Macri el gestor de ese endeudamiento.

"No es responsabilidad de Cristina lo que ocurra con el Fondo. En una sociedad donde muchos políticos se dedican a difamar y desacreditar, ella repasa hechos reales y concretos de los últimos años y los problemas reales que tiene la Argentina y quiénes tienen que darle solución", analizó el legislador.

Además, agregó que muchos "están preocupados porque piensa" pero no se preocuparon por eso cuando el dieron el crédito al expresidente Mauricio Macri, por lo que "esta carta pone las cosas en su lugar".

"El macrismo utilizó la AFIP, UIF y la AFI, los medios de comunicación, jueces y fiscales, para llevar adelante una persecución judicial inédita y después terminaron defaulteando el país con la deuda privada y contrayendo una deuda con el FMI. Sería bueno que propongan cómo salir de este escenario que han dejado a los argentinos", remarcó Parrilli.

No obstante, sostuvo que "no" espera "absolutamente nada de Macri", pero que los integrantes de JxC "son muchos más dirigentes con los que uno puede no coincidir pero que están preocupados por el país".

En ese sentido, destacó la necesidad de que "haya un nivel de dirigencia política que se dé cuenta de la gravedad institucional en la que han dejado el país".

"Después de las elecciones buscamos relanzar el gobierno y asumir los compromisos que no pudimos cumplir por la pandemia. Queremos salir del verdadero y terrible cepo que tenemos que es la deuda con el FMI para avanzar con la economía y mejore la calidad de vida de nuestro pueblo", completó. (Télam)