El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli declaró hoy que la Corte Suprema de Justicia busca estar el frente del Consejo de la Magistratura de manera "inconstitucional" y se pronunció a favor de lograr "una mayor representación política no partidaria" en el organismo de selección de jueces.

"Esta ley no me satisface. La voto porque no queda más remedio. Debería haber mayor representación política no partidaria", sostuvo el legislador por Neuquén durante la sesión del Senado en la que se discute dar media sanción al proyecto oficial de reforma del Consejo.

Parrilli advirtió en su discurso que el hecho de que "una Corte diga 'si no estoy yo, no hay independencia en la elección del Consejo' suena muy raro" y aseguró que "están diciendo por los diarios que va a asumir" el juez del máximo tribunal Horacio Rosatti como presidente de Magistratura.

Luego de enumerar cuestionamientos a la política judicial del expresidente Mauricio Macri, el senador del FdT consideró que se está "debatiendo un proyecto por una actitud absolutamente inconstitucional", en alusión al fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo.

"Este fallo ha legislado, ha hecho cosas que no debía hacer, es como si nosotros sacáramos una sentencia contra alguien, no nos corresponde a nosotros", sostuvo. (Télam)