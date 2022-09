El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli cruzó hoy al ex presidente Mauricio Macri por haber dicho que el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner fue un hecho "individual" llevado a cabo por "un grupo de loquitos", y sostuvo que "todos los argentinos" quieren "saber si hubo actores intelectuales" en ese episodio. "Todos los argentinos queremos saber si hubo actores intelectuales y que la Justicia vaya a fondo con esto. No digo que los hay, no lo puedo asegurar, pero la Justicia tiene la obligación de investigarlo", planteó el legislador kirchnerista tras los dichos del fundador del PRO. En declaraciones radiales, Parrilli consideró que le parece "sospechoso y raro que algunos dirigentes no quieran que se investigue" el hecho. Al respecto reiteró que es necesario investigar a los presuntos autores intelectuales del ataque y advirtió que es "prematuro y llamativo que algunos dirigentes políticos ya empezaron a decir que no los hubo". Destacó la necesidad de "buscar la verdad" y señaló: "Primero se negó que fuese un atentado pero ahora están claros los hechos materiales de esto, que puso en riesgo no solo la vida de la expresidenta sino el pacto democrático que construimos las fuerzas políticas desde el ´83 con la vuelta de la democracia". Por último, el senador dijo que hay "expectativas" sobre lo que pueda ocurrir el próximo viernes cuando la Vicepresidenta ejerza su derecho a defensa en la audiencia pública. "La expectativa es muy grande. Todos queremos escucharla, y ver los argumentos y pruebas que va a ofrecer", adelantó Parrilli. SPC/MG/AMR NA