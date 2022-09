La militancia y autoconvocados de diferentes generaciones llenaron esta tarde el Parque Lezama para manifestar su apoyo y cariño a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el intento de asesinato que padeció el pasado 1 de septiembre en la puerta de su domicilio, ubicado en el barrio de Recoleta.

El inicio estaba previsto para las 15, pero comenzó a las 16, cuando los primeros oradores se hicieron presentes en el escenario.

En las primeras horas de una tarde soleada, los manifestante comenzaron a congregarse en el Parque para tomar y conversar mientras vendedores ambulantes se paseaban ofreciendo gorros, imanes, llaveros, almohadas remeras y distintos objetos con fotos y consignas referidas al peronismo.

Había carteles con consignas como "Basta de pauta al odio", "No fue un loquito suelto, fue un plan de odio", "Hay responsables de tanta violencia" y otras pancartas con leyendas más efusivas hacia la figura de la Vicepresidenta.

"Cristina te amo, no es para tanto es para siempre" o la bandera de la Cámpora donde se leía: "Si nacieras 20 veces, 20 veces te volveríamos a militar", eran las consignas demostrativas de cariño hacia la exmandataria que se leían en esos improvisados letreros.

Durante el acto se mostraron videos de Cristina Kirchner en pantallas dispuestas a ambos lados del escenario.

Las imágenes que se exhibieron provocaron efusivos aplausos y también se reprodujo un mensaje de la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, que no pudo estar presente, pero que envió su adhesión a la convocatoria.

Lea Braslavsky (79) y Patricia Quijano (73), mujeres que se conocieron militando en los años '70, le contaron a Télam que acudieron a la cita para "apoyar a Cristina" con la firme convicción que "los discursos de odio se combaten en la calle y juntos".

"Me parece importante venir porque últimamente la calle la tenía la derecha. Nosotros tenemos que demostrar que es nuestra, porque siempre fue del pueblo", subrayó Quijano a esta agencia, y advirtió que el intento de magnicidio a la Vicepresidenta no fue "un acto aislado".

"Hay que rodear a Cristina, apoyarla y hacer. Nos tenemos que juntar y parar a esta derecha", expresó Braslavsky visiblemente emocionada.

Mientras que en las escalinatas del anfiteatro del Parque, Sabrina Gonzáles (49) estaba sentada junto a su hijo Gael.

"Lo traje hoy para que sepa que la democracia se defiende y se lucha estando presente en los lugares públicos", contó la mujer, docente de profesión.

Sabrina afirmó también que el intento de asesinato hacia Cristina es algo que "no puede volver a ocurrir a ningún político".

"En las aulas les preocupa que entre la política a quienes no quieren decir que lo que están haciendo es política. La neutralidad no existe en la educación ni en ningún ámbito. Hay política en todo lo que hacemos, lo importante es expresar la pluralidad y convivir con el otro. No resolvemos nada matando ni agrediendo a nadie", remarcó.

La juventud fue uno de los principales protagonistas de esta tarde. Manuel Fernández (21) y Lucía Gutiérrez (20) militantes en la organización "Los Irrompibles" destacaron la importancia de mantener una actitud políticamente activa para "dar la batalla cultural".

"El papel de la juventud es crucial porque estamos viendo una gran masa de pibes de nuestra edad que están jugando y acercándose a la derecha. Para ellos, puede ser llamativo ese tipo de discursos, pero cuando empezás a leer un poco te das cuenta que por ahí no va", señaló Manuel.

"Más allá de sentirme identificada con la figura política de Cristina, el atentado del otro día viene de la mano de cosas que no podemos convalidar como sociedad", sostuvo Lucía.

Al terminar el acto poco antes de las 18 y con el sol ya escondiéndose, las personas comenzaron a desconcentrar la plaza en paz.

Antes, varios se quedaron entonando la marcha peronista a todo pulmón y con los dedos en V, despidiéndose de lo que fue otra jornada de encuentro. (Télam)