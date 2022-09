La República Oriental del Uruguay vivía este jueves una jornada de paro general convocado por el PIT-CNT con la consigna principal "Contra el modelo de desigualdad" y en reclamo de "trabajo y aumento de salario", "una reforma de la seguridad social integral, digna y solidaria" y "presupuesto para la educación pública".

Esta movilización será la segunda en pocos meses, pues el PIT-CNT organizó un paro general parcial el pasado 7 de julio que fue tomado por la central como "un llamado de alerta" contra un modelo económico "asociado al desarrollo de la desigualdad".

Antes de esta huelga, el movimiento sindical llevó a cabo varias manifestaciones durante junio, en las que se incluyeron paros en la construcción y la educación, pero la medida de este jueves no incluyó la movilización.

Movilización en Uruguay

El último paro general de 24 horas vivido en el país suramericano se dio el 8 de marzo de 2022, en una decisión cargada de polémica por la coincidencia con la celebración del Día Internacional de la Mujer, indicaron medios internacionales.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Pablo Mieres, se quejó diciendo que es "injusto" el paro general convocado para este jueves por la central sindical PIT-CNT en rechazo al aumento de precios y a la reforma de la seguridad social. "La recuperación del salario real está en proceso" y se concretará, señaló Mieres, quien afirmó que entiende que "el movimiento sindical tome medidas reclamando mayor velocidad en la recuperación salarial".

No obstante, planteó es "injusto" indicó que "se haga un paro general por la carestía, cuando el mundo entero está viviendo una escalada de precios porque hay una situación internacional". En opinión del jerarca, esta reivindicación "es no querer entender que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad, al contrario, asumió con el objetivo de bajar la inflación y actuó todo lo que pudo".

Este paro "afecta el funcionamiento normal de la economía de mucha gente, por un reclamo que en realidad es absolutamente ajeno a la voluntad del Gobierno", sostuvo el funcionario, según la agencia Xinhua. Además, cuestionó que la plataforma del PIT-CNT rechace el anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno y que elevaría la edad mínima para la jubilación de 60 a 65 años.

"Todavía no está la versión definitiva, no se mandó al Parlamento y el movimiento sindical nos hace un paro general de 24 horas por una cosa que está por definirse, me parece increíble", evaluó Mieres.. Docentes.. La Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadoras/es de Educación Primaria (FUM-TEP) resolvió dejar de hacer guardias gremiales los días de paro, por lo que el servicio de alimentación que se daba en las escuelas en instancias de este tipo dejará de brindarse.

"El sábado pasado hubo mesa representativa, mesa federal de todas las filiales que conforman la Federación uruguaya de magisterio y se resolvió por mayoría en esa mesa no continuar con guardias gremiales los días de paro", dijo Soledad Moraes, vocera del gremio, a Subrayado Tarde, y aclaró que "lo que se resolvió fue no hacer guardias gremiales los días de paro, ni en este ni en futuros".

Uruguay

La dirigente sindical explicó que "se hizo una consulta a todas las filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio y cada filial resolvía a través de consultas o asambleas, y se resolvió no continuar con guardias gremiales los días de paro". Consultada por un periodista sobre el tenor de la medida, Moraes reconoció que es "una decisión fuerte" la que está adoptando el gremio: "Tengamos en cuenta que nuestro gremio en realidad no realizaba guardias gremiales los días paro.

La mayoría de nuestro gremio entiende que la alimentación dentro de las escuelas no es esencial, en el sentido de que no todas las escuelas tienen comedores, y nosotros entendemos que la alimentación no debe ser la prioridad de Primaria, sino el educar, la educación". "Son otros los actores los que deberán encargarse de la alimentación o que tendrán como prioridad la alimentación", aseguró.. Una polémica en la capital.

La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, respondió este lunes a dichos de la intendenta Carolina Cosse, quien al referirse a la basura y a la recolección de residuos, comentó que se ven más carros en las calles de la capital por la situación económica.

"Lo que se ve en Montevideo ahora no es un tema que tiene que ver con la recolección, sino con la crisis económica. Está habiendo carros porque hay más pobres. Hay 300 ollas populares funcionando en Montevideo todavía. La gente necesita comer y sale a hacer lo que pueda. No es un tema de la Intendencia, nosotros ayudamos en todo lo que podemos, pero no es un tema que se deba a la recolección.

La recolección está bien, como nunca antes", defendió la jerarca en diálogo con Subrayado. En respuesta, Raffo dijo que la actual jerarca departamental "no reconoce errores" y cuestionó su "forma de hacer política", destacó el sitio de Radio Colonia. "Cosse da sermones sobre todo y no reconoce errores.

Es de un gran cinismo decir que la basura no es un tema de la Intendencia y que un país que crece a más de 4% está en crisis económica. Sus dichos encuadran con una peligrosa forma de hacer política y oposición", apuntó la excandidata a intendenta por la coalición.

Tras la afirmación de Raffo, el diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, consideró que hablaba "desde el privilegio": "Un gran cinismo, o un exceso de quien habla desde el privilegio, es refregarle el 4% de crecimiento a quienes no lo ven ni en figurita. Si ese crecimiento no se lo apropiaran los ricos, la situación social sería otra. Hoy es crecimiento para unos pocos y crisis para el resto".