Fabricio Cascino, parlamentario electo del Mercosur por un espacio aliado a La Libertad Avanza (LLA), ratificó hoy que acompañó con su firma una carta contra el acuerdo "inconsulto" que el candidato presidencial de ese espacio, Javier Milei, formalizó con el expresidente Mauricio Macri y la expostulante de Juntos por el Cambio (JxC), y aseguró que el economista ultraliberal "no acepta discusiones" con los integrantes de la fuerza que encabeza.

"Javier Milei decía que no podíamos hacer campaña con los mismos de siempre, que los que estaban no podían ser parte de la solución. Unirse a JxC fue muy apresurado e inconsulto. El 22 de octubre fueron las elecciones y el 23 estábamos abrazados a personas que no figuraban en nuestras boletas. Son gente que estuvo en el gobierno (del expresidente Mauricio) Macri. Gestionaron durante cuatro años en los cuales no nos fue bien", sostuvo Cascino en declaraciones a la radio online FutuRock.

En este sentido, el parlamentario electo recordó que este acuerdo está lejos de lo que La Libertad avanza pedía a la ciudadanía, respecto a acompañar con el voto a su propuesta bajo el lema de "que se vayan todos" y en reclamo de "una renovación de la política".

LLA se vio envuelta ayer en una nueva controversia tras la difusión en redes de una carta que informaba sobre la salida del espacio libertario de un senador y tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres legisladores provinciales, todos recientemente electos, y en desacuerdo con la alianza de Milei con Macri y Bullrich, al considerar que ese pacto significa "un límite moral e ideológico".

Cascino explicó que uno de los puntos de inflexión en la relación con el libertario fue cuando Milei "dijo que iba a vender Vaca Muerta".

"Vaca Muerta va a traer muchos beneficios a la Argentina en materia de energía y exportaciones. Tiene una importancia vital para el desarrollo absoluto del país", explicó y agregó que los yacimientos de gas natural son "un recurso de todos los neuquinos y los argentinos".

El legislador contó que tras ese contrapunto, se comunicó con el libertario, que reaccionó bloquéandolo hace 15 días en las redes sociales.

"Me comuniqué con él para tener algún tipo de discusión sobre sus dichos de Vaca Muerta y pedirle que moderemos conceptos, pero Javier no acepta nada, una cosa no le gusta y te bloquea del teléfono y no podes hablar más", aseveró.

Cascino dijo que "evaluará a quién votar" en los próximos días de cara al balotaje, y advirtió que "si Javier sigue diciendo las barbaridades, seguramente" optará por impugnar su voto.

El legislador electo del Parlasur dijo además que "no cayeron bien" en su provincia las palabras del candidato presidencial de LLA, y señaló que el consenso general es que "hay que poner infraestructura para que siga desarrollándose" Vaca Muerta.

"Que haya dicho eso no cayó bien a todos los neuquinos. Se están metiendo en el patio de tu casa con una violación al federalismo y concepto de República", apuntó.

Por otra parte, el legislador electo aseguró que continuarán "militando las ideas de libre mercado y libertad" pero que el límite para los neuquinos es "que se quieran meter con los recursos como si fuera una mercancía que se pueda vender sin desarrollar".

"Vamos a seguir poniéndonos de acuerdo con algunas ideas, pero hay que ponerle un freno a las ideas que no son serias", subrayó.

Por último, Cascino aseguró que está en comunicación con parlamentarios de otras provincias para "armar un bloque patagónico y traer mayores beneficios".

