El candidato a gobernador por el Frente Elegí Mendoza, Omar Parisi, afirmó que "la nuestra fue una campaña de propuestas y escuchar a los mendocinos", tras emitir su voto en el Colegio San Pablo, de Luján de Cuyo.

Parisi hizo hincapié en el camino recorrido en campaña y afirmó que espera que los mendocinos "elijan al mejor, al más honesto, al que tiene proyectos y para eso hemos trabajado todos los días desde hace 120 días".

El postulante de Elegí Mendoza señaló que aguarda que los mendocinos puedan acompañar y así "tener un buen resultado electoral, que voten sin tener prejuicios y que llenen las urnas de esperanza, de proyectos y de sus sueños. Y hoy es la oportunidad".

"Caminamos cinco veces la provincia. Yo no he fallado, he dado todo por el peronismo, y recuperamos al peronismo histórico", aseguró el candidato, quien remarcó: "Yo no hago política hablando mal de nadie".

Parisi fue acompañado a votar en el colegio de Luján de Cuyo por el legislador nacional Adolfo Bermejo, y por su su mujer y legisladora provincial, Marisa Garnica. (Télam)