El senador del Frente de Todos (FdT) Pablo Yedlin sostuvo hoy que el proyecto de ley que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, y que recibió dictamen de comisión en el Senado, es un "tema de justicia social absoluta".

"No podemos dejar a tantos argentinos o argentinas fuera del sistema. Se trata de un tema de justicia social absoluta", señaló el legislador oficialista en declaraciones a radio AM 750 al referirse a la iniciativa que ayer obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta.

El proyecto tiene como objetivo garantizar un ingreso para las personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en sus aportes previsionales, lo que permitirá que unas 800 mil personas puedan acceder a un haber jubilatorio.

En ese sentido, Yedlin sostuvo que varias políticas públicas argentinas "han tenido un impacto difícil de mensurar", sobre todo en situaciones "de crisis o complejas", como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por embarazo.

"Es importante seguir protegiendo a nuestros mayores. Las posibilidades de jubilación han ampliado los derechos y permitido que los grupos más vulnerables de Argentina tengan un piso de cobertura social", subrayó.

Yedlin explicó que se trata de una iniciativa "importante", pero que puede enfrentar problemas para ser aprobada en la Cámara de Diputados y anticipó que podría "salir por decisión del Poder Ejecutivo".

"Me imagino que se va a hacer el intento legislativo, pero es muy difícil que hoy prospere porque la Cámara baja es muy compleja y opositora a cualquier iniciativa del oficialismo", advirtió.

Y recordó que los sistemas provisionales "están en crisis en el mundo", pero que es necesario lograr que "nadie se quede afuera".

"Los argentinos tenemos que definir qué queremos hacer con nuestra población adulta. ¿Nos vamos a desentender de quienes no aportaron por estar en negro o no aportaron porque eran amas de casa y no tenían aportes genuinos? ¿O vamos a buscar un piso de ayuda social para esa gente?", se preguntó. (Télam)