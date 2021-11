El diputado Emiliano Yacobitti (UCR-CABA) consideró hoy que "actitudes como las de (Elisa) Carrió atentan contra la unidad y el crecimiento de Juntos por el Cambio", y calificó de "muy desafortunados" los dichos de la fundadora de la Coalición Cívica referidos al radicalismo en el marco de la disputa por los cargos partidarios.

"Me cayeron mal las declaraciones de Carrió, tiene que opinar sobre su partido y no sobre la UCR. Espero que esto no rompa Juntos por el Cambio pero no voy a permitir que se hable mal de personas honestas", sostuvo Yacobitti en declaraciones para la radio online FutuRock.

La socia chaqueña de Juntos por el Cambio (JxC) volvió a meterse el sábado en la interna radical, pidió "caras decentes" al frente de los bloques parlamentarios de la alianza y reafirmó su apoyo a la continuidad del cordobés Mario Negri como presidente del interbloque parlamentario de la alianza opositora en la Cámara de Diputados.

"Sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido (por la UCR) que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja (Morada) de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia", fue la frase más explosiva de Carrió, pronunciada el sábado en el marco de los festejos por los 20 años de la Coalición Cívica, que tuvo lugar en un club de polo de Open Door, partido de Luján.

Yacobitti, en tanto, ratificó su intención de "disputar" los cargos de conducción en los bloques y además planteó algunas críticas sobre "cómo funciona el bloque en la cámara de diputados".

El referente de la UCR porteña admitió ayer que buscará arrebatarle la jefatura del bloque radical a Negri, en coincidencia con la intención del senador Martín Lousteau de competir por la presidencia del partido, como trampolín para una eventual candidatura presidencial o como paso previo para postularse por la jefatura de Gobierno porteño.

"No puede ser que sea un club de amigos donde gana el que está hace más tiempo", dijo hoy y amplió: "La presidencia del interbloque la tienen que decidir todos los diputados".

El diputado porteño destacó que lograron la "incorporación de figuras radicales" a lo largo y ancho del país en las últimas elecciones legislativas, por lo tanto eso demuestra que "hay una demanda de la sociedad por una renovación de la política".

"Para nosotros porotear es un error, las cámaras tienen que funcionar de una forma horizontal para favorecer lo que votó la gente que es la ampliación y la renovación".

En este sentido, Yacobitti consideró que la unidad de JxC es "esencial" para poder generar "una alternativa" al oficialismo en las elecciones presidenciales del 2023.

Para finalizar, el diputado se refirió a las elecciones legislativas en la Ciudad e indicó que los resultados no lo dejaron "con gusto a poco".

"Se generaron nuevas figuras, no comparto con los que dicen que es un mal resultado", concluyó. (Télam)