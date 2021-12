El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó hoy que "no aceptar la conducción de la mayoría no es una actitud democrática", en referencia a la decisión tomada por el sector de legisladores que integran el espacio Evolución, que encabeza el senador nacional Martín Lousteau, de abandonar el bloque de la UCR en la cámara baja que preside el cordobés Mario Negri.

"Estamos Juntos por el Cambio (JxC) y lo que estamos haciendo es separando para que no se cambie. No aceptar la conducción del sector que es mayoría no es una actitud democrática, deploró Valdés en declaraciones al canal CNN en español.

El mandatario se refirió además al tono que tuvo la reunión que ayer se celebró en el Comité Nacional de la UCR, y durante la cual Lousteau y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, expresaron sus diferencias en medio de una "discusión áspera" en la que participaron otros dirigentes, según indicaron voceros partidarios.

"Fue una discusión áspera. Lo más importante no es qué comisión ocupa un diputado sino el proyecto nacional. No hay que pelearse por los carguitos", observó el mandatario de la provincia mesopotámica.

Valdés, quien está alineado con Morales en la disputa que mantiene con Lousteau por la conducción del Comité Nacional de la UCR, contó que que poco antes de ingresar se enteró "por los medios de comunicación que el senador nacional y el diputado Emiliano Yacobitti habían concretado el armado de un bloque en la cámara baja conducido por el cordobés Rodrigo de Loredo.

El gobernador relató además que a pesar de la noticia de la ruptura, los dirigentes referenciados con Morales decidieron concurrir igual al encuentro convocado por el actual titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, que buscaba "consensuar posiciones en varios temas".

"Igual decidimos que era fundamental tratar de hablar, conversar, pero los ánimos estaban bastante caldeados", graficó el correntino.

Consultado sobre si habían terminado a golpes de puño o se había roto un vaso en la discusión, respondió: "Lo importante no es si se rompió un vaso, sino que hubo una decisión de romper el bloque de la UCR".

"Se fue levantando el tono y no pudimos continuar. Salimos por separado. Fue un momento difícil, feo, no queremos ser noticia por este tipo situaciones", remarcó Valdés.

El gobernador explicó que se pasó a un cuarto intermedio, pero antes se definió que el 17 de este mes los delegados de cada provincia elegirán al sucesor de Cornejo.

Al final de la entrevista negó que alguien del PRO los haya llamado para tratar de pacificar" al espacio, al asegurar que La UCR "es un partido independiente" en el seno de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC).

"Ellos (por el PRO) no tienen ninguna posibilidad de calmar las aguas, somos un partido independiente. El diálogo continua bien con (el expresidente Mauricio) Macri, con (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, con Lillita" (por Elisa Carrió)", aseguró.

Esta semana la correntina Valeria Pavón (cercana a Valdés) fue elegida nueva presidente de la Juventud Radical a nivel nacional, y le arrebató así ese cargo al sector Evolución Radical de Lousteau y Yacobitti, que lo detentaba hace casi dos décadas.

Pero la pelea entre los radicales encabezados por los mandatarios del interior y la conducción porteña a cargo de Lousteau seguirá el 17, cuando ambos compitan por ver quién es el nuevo titular del centenario partido. (Télam)