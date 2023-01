Para Valdés, la oposición no puede paralizar el Congreso por el juicio a la Corte Suprema De esta forma se expresó el legislador sobre el anuncio formulado por la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) de no tratar en el Congreso ningún proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.