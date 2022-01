(Por Marcelo Cena) Julio César Urien, teniente de Fragata (RE) y presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), unas de las entidades organizadoras de un nueva movilización hacia Lago Escondido que se realizará en febrero, afirmó hoy que el propósito de la marcha es denunciar que los ciudadanos argentinos no tienen acceso a ese lugar, propiedad del empresario británico Joe Lewis.

"Nosotros decimos que la marcha al Lago Escondido es una causa en defensa de la Soberanía Nacional, que hoy es un enclave británico de (Joe) Lewis y donde los ciudadanos argentinos no pueden ingresar", afirmó Urien en declaraciones a Télam.

Bajo la consigna "en defensa de la soberanía nacional", dirigentes y militantes de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas iniciarán en la primera semana de febrero la sexta Marcha al Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.

Urien -exmarino, detenido y preso político por negarse a integrar los grupos de tareas durante la dictadura militar de los años 70 y ascendido a Teniente de Fragata por el expresidente Néstor Kirchner- brindó detalles de la nueva travesía.

"La marcha arrancará el 3 febrero y tenemos dos caminos: uno por la montaña, desde el refugio Wharton, en El Bolsón, hasta el refugio Los Laguitos para luego cruzar en bote los Lagos Soberanía y Montes, cerca de la frontera con Chile. Después accederemos al Lago Escondido para navegarlo", apuntó.

Y en ese sentido, agregó: "Vamos a acampar en las orillas del lago, en una zona llamada Camino de Cirga, que también es público. El regreso será por el camino de Tacuifí, también público y que está bloqueado".

Click to enlarge A fallback.

Urien contó además que "el día 7 de febrero entrará otra columna por el camino de Tacuifí, un camino corto accesible en vehículo desde la ruta 40 en el Foyel hasta el Lago escondido".

Ahí los manifestantes harán otro acampe y luego se juntarán con la otra columna, y detalló que "la entrada de este camino también está bloqueada por personal de seguridad, en clara violación de las leyes provinciales y de la Nación".

MIRÁ TAMBIÉN Tolosa Paz aseguró que el acuerdo con el FMI plantea una salida para Argentina

El oficial naval retirado detalló que en esta sexta marcha participarán militantes de la Fipca; de la CTA de los Trabajadores; CTA Autónoma; la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT); de la CGT de la Zona Norte; de la Agrupación 26 de Julio, la Agrupación Causa Nacional; representantes de distintos Centros de Ex Combatientes de Malvinas, la organización Gaucho Rivero, y la Cámpora San Isidro, entre otros.

Urien consignó que hasta el momento, los manifestantes pudieron ingresar a Lago Escondido "por el camino de montaña, sufriendo todo tipo de agresiones y atentados por fuerzas de seguridad privadas y un grupo de habitantes que responden a Lewis".

"El conflicto principal se da en el Camino de Tacuifí, porque a pesar de que hay un fallo de la Justicia, los empleados de las estancias con sus peones y algunos vecinos que responden a Lewis, bloquean ese camino y no permiten que nadie ingrese", apuntó.

Urien reafirmó que "Lago Escondido es un lago público, así está estipulado en la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Río Negro"

"Hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro que dice que los lagos son públicos y que para acceder a ellos se tiene que permitir el paso, aunque sea propiedad privada, a través de lo que se llama Camino de Servidumbre. El lago está en una zona de frontera para nosotros, este es un problema de Soberanía Nacional y como ciudadanos, queremos que se cumpla la ley y poder visitar nuestro Lago Escondido. Por eso marchamos", subrayó.

El impulsor de la protesta aseguró que "Lewis compró más de 11.000 hectáreas en la época del menemismo, en los años 90, siendo empresario extranjero, adquirió tierras en zona de frontera, algo que está prohibido por la ley".

"Fue una compra absolutamente irregular y dentro de esas hectáreas está Lago Escondido, que como es público no se podía privatizar. Y, de acuerdo a las leyes argentinas, tiene que permitir un paso a los ciudadanos al Lago Escondido", denunció.

Asimismo, aseguró que la fundación que encabeza mantuvo reuniones con funcionarios de distintos ministerios del Gobierno nacional, pero remarcó que "el problema es que este conflicto es de orden provincial (provincia de Río Negro)"

"La Justicia local le ordena al Gobierno de la provincia de Río Negro que habilite los caminos de accesos. El Gobierno de Río Negro desde 2013 a la fecha dice que no tiene plata y no lo hace. Al Lago Escondido no entra nadie, salvo que se lo autorice por un camino privado", puntualizó. (Télam)