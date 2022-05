La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz estimó hoy que se llegará a fin de año "con crecimiento de la economía y salarios que le ganarán a la inflación", y consideró que "construir lleva más tiempo que destruir", que es lo que hizo la administración que encabezó el expresidente Mauricio Macri.

“Construir es mucho más lento que la destrucción. Macri desplomó los salarios, las jubilaciones y la actividad de la Pymes. Se generó además más deuda pública y privada. La recomposición de los haberes es algo más lenta de lo que quisiéramos, y eso nos trae dificultades con un electorado que está pidiendo que vayamos mas rápido”, señaló Tolosa Paz en declaraciones a la radio FutuRock.

La legisladora afirmó que "el plan del gobierno de Alberto Fernández y el equipo económico consiste en recuperar el salario, pero con una base de crecimiento sostenido".

"No podemos levantarnos y decir, por decreto, que los salarios pasan a tener un monto por arriba de la línea de la pobreza o de la canasta básica total. Eso no es tan fácil si no está sostenido por un crecimiento real", apuntó.

MIRÁ TAMBIÉN De Pedro y Grabois participarán de un encuentro para abordar la problemática social del país

Para Tolosa Paz, a medida que "la economía crece", el Gobierno aplica políticas "redistributivas que generan tensión" en algunos sectores que prefieren "llevarse la rentabilidad fuera del país".

"Las tensiones aparecen todo el tiempo. Si la inflación nos golpea como nos golpea tiene que aparecer un Estado que recomponga esa situación. Les recuerdo que Alberto Fernández desde el principio de abril dio la orden a Anses para que haya bonos para los jubilados y trabajó para el refuerzo de 18.000 pesos para trabajadores informales", destacó.

En ese tono, agregó que el Presidente, "hizo apertura de paritarias en todos los sectores y en algunos sectores se alcanzaron incrementos del 60%", y consideró que el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, fue una iniciativa que "no sólo se ocurrió a (al diputado nacional del FdT) Máximo Kirchner".

"Estamos con un Gobierno que redistribuye. Si cada uno de los sectores del FdT ayuda con esa tarea, vamos a terminar con crecimiento y salarios que le ganarán a la inflación", subrayó.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno bonaerense realiza el Primer Foro Interreligioso con autoridades de todos los distritos

Sobre la posibilidad de incrementar retenciones, Tolosa Paz dijo que “quienes se enamoran" de ese tributo y piensan que el oficialismo "no tiene fuerzas para pelearse con los sectores que exportan, están equivocados".

"Lo que tenemos es la enorme responsabilidad de no detener el crecimiento del país porque no puede haber un solo puesto de trabajo en riesgo. No hay plan integral si hay una persona como (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, que consulta a economistas que llevaron adelante un proyecto que planteó la estructura de la timba financiera y fuga de capitales más grande de la historia argentina", remarcó.

Por último, expresó su deseo en relación a que se produzca en los próximos días un encuentro entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Creo que prontamente debe haber una charla entre Alberto y Cristina para ponerse de acuerdo. Esto es lo que necesita la Argentina real. Las dos personas más importantes de este país, que fuero capaces de derrotar a la derecha más nefasta, tienen que encontrarse. Sería para todos nosotros el mejor regalo que nos pueden dar en estos días", puntualizó. (Télam)