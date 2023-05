La presidenta del bloque de senadores bonaerense del Frente de Todos (FdT), María Teresa García, dijo hoy que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan, así como la intervención de Horacio Rosatti ante empresarios estadounidenses, tienen una "intencionalidad destituyente".

“Todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia ayer tenían una intencionalidad destituyente. La Corte impidió a los pueblos de San Juan y Tucumán ir a las elecciones 48 horas antes de la veda electoral”, dijo la senadora en diálogo con El Destape Radio.

Ayer, la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los demandantes, choca contra los principios de la alternancia.

“Los argumentos de la Corte fueron derribados por los constitucionalistas, ninguna de las argumentaciones ni la temporalidad de la decisión justifican lo que se hizo”, manifestó hoy García.

Cuestionó además las opiniones de Horacio Rosatti: "No contento con intervenir al Consejo de la Magistratura, paralizarlo para que no se investigue a jueces y fiscales, e intervenir al Poder Ejecutivo con los fondos para dar los recursos de un país federal a la Ciudad de Buenos Aires, ahora también quiere intervenir en la economía".

"Toda su alocución también fue destituyente, en un momento muy frágil para nuestro país cuando el ministro de Economía está tratando de reforzar las arcas con esfuerzos, y siendo cuestionado políticamente, el Gobierno de Estados Unidos muy atento a esto, la verdad es que ayer yo sentí que fueron tirados por la borda gracias a a la alocución del presidente de la Corte”, opinó la dirigente.

Se refirió así a la disertación que ofreció ayer en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero.

En ese marco, Rosatti remarcó que el máximo tribunal no está en la función pública "para hacer nuevas amistades si no para cumplir con la Constitución", defendió el trabajo de ese cuerpo al señalar que en los "últimos años" sus integrantes tomaron decisiones que "no han agradado al poder de turno", y cuestionó la "desmedida emisión monetaria". (Télam)