La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, María Teresa García, consideró hoy que la convocatoria a Plaza de Mayo para conmemorar el 17 de octubre "fue la más representativa e importante" de lo que constituye esa fecha para el peronismo y evaluó que en esa concentración se dejó "un mensaje claro" en defensa de los trabajadores.

"Ayer hubo varias convocatorias para conmemorar el 17 de octubre, pero la más significativa es que se llevó a cabo en Plaza de Mayo. Hubo un mensaje claro en defensa de los trabajadores. No se los puede castigar más", señaló García en declaraciones a Radio Provincia.

De esta forma se refirió la legisladora a la marcha a Plaza de mayo convocada por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, gremios de la CGT, las CTA y organizaciones sociales con motivo de celebrar el Día de la Lealtad.

"Hoy la inflación es el mayor flagelo que tienen los trabajadores, es producto del acuerdo con el FMI, vemos que la gente está muy mal, no los que tienen trabajo informal, sino incluso los que tienen trabajo formal. Lo de ayer fue una apelación para que los que tienen la determinación reflexionen al respecto de esto", subrayó.

MIRÁ TAMBIÉN Kicillof anunció un nuevo reglamento para médicos residentes

En ese marco, celebró "que se haya decidido adjudicar un bono a los que menos tienen" y "subido el piso del impuesto a las ganancias".

"Creemos que hay un camino por recorrer pero no hay que dejar de advertirlo. Lo peor que le puede pasar al peronismo y a la sociedad es el silencio de una realidad que se enmascara. Lo de ayer no fue un mensaje direccionado. De alguna manera hay que empatarle a la inflación, y eso no es responsabilidad de Sergio Massa (Ministro de Economía). No podemos endilgarle a él lo que viene pasando hace dos años", apuntó.

(Télam)