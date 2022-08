La presidenta del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado bonaerense, María Teresa García, analizó hoy que los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) "están enojados entre ellos" y les pidió que "diriman su interna en las PASO".

De ese modo, la legisladora se refirió a las diferencias surgidas en el espacio opositor en torno a la actuación de la Policía de la Ciudad el sábado pasado tras vallar todos los accesos a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras se llevaba afuera una vigilia en su respaldo.

"Han hecho una pésima evaluación política. Quieren resolver la discusión interna institucionalmente sobre cuestiones democráticas. Lo que sucedió el sábado tiene que ver con quién dice cosas más duras. Ricardo López Murphy habló de 'ellos o nosotros'. Es un nivel de violencia institucional muy grande”, señaló la legisladora en declaraciones a la emisora El Destape Radio.

De ese modo, pidió que dentro de JxC "resuelvan su interna como deban hacerlo: en las PASO" y vaticinó que en poco tiempo "seguramente aparecerá Elisa Carrió echando leña sobre la interna”.

MIRÁ TAMBIÉN La Municipalidad de Mendoza multó al PJ por los cortes de ayer en apoyo a Cristina

"Nosotros tenemos la obligación de Gobernar. Es importante explicar qué es la situación que estamos viviendo. La gente toma conciencia. Pasó en la dictadura y eso está pasando ahora", concluyó.

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y los sectores "duros", por un lado, y los funcionarios del Gobierno porteño, por el otro, mantuvieron un cruce de reproches luego de que la primera criticara fuertemente la labor de la policía porteña.

"Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podés entregar ese orden", manifestó Bullrich al cuestionar el operativo de seguridad y, en particular, que tras los enfrentamientos los efectivos se hayan retirado del lugar.

Las críticas de la titular del PRO no quedaron allí, porque luego insistió en que "si vos tenés miedo, le transmitís ese mismo miedo de la Policía".

MIRÁ TAMBIÉN En el Día del Ferrocarril, el Presidente destacó la política para poner en marcha a los trenes

En respuesta, el el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, subrayó que al gobierno de CABA no le va a "temblar el pulso para restituir la paz social".

Para García, "las palabras de Patricia Bullrich y del ministro D’Alessandro muestran mucho enojo porque se nota que están enojados entre ellos y con la situación" que se generó con la vigilia que se instaló en cercanías del domicilio de la Vicepresidenta. (Télam)