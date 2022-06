La presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, Teresa García, rechazó el proyecto que propone arancelar los servicios de salud y educación de CABA para las personas que no residan en el distrito que fue presentado por el legislador porteño Roberto García Moritán, al considerar que la iniciativa es una forma de "seguir abonando el sinsentido".

"La derecha argentina no encuentra forma de seguir abonando el sinsentido. Sobre García Moritan voy a evitar comentarios. Una vez más se trata de ideas que buscan achicar el Estado. Unos cinco millones de bonaerenses van a Capital Federal todos los días a trabajar. Hay muchas empresas de provincia que están en Capital, un lugar que produce servicios", señaló García en declaraciones a Radio Provincia.

La iniciativa fue presentada por García Moritán, que integra el espacio Republicanos Unidos -integra la coalición de Juntos por el Cambio (JxC)- y lidera el diputado nacional Ricardo López Murphy.

Teresa García

La legisladora bonaerense calificó la iniciativa como "una locura" y recordó que la firma Ceamse, es una empresa creada por los estados de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los Residuos Sólidos en el AMBA.

"A través de esa empresa, el cinturón ecológico ubicado en provincia de Buenos Aires recibe a diario una enorme cantidad de basura de Capital Federal al mismo valor que el que percibimos nosotros, los bonaerenses. Entonces creo que hay que dar una discusión de fondo porque después (desde CABA) levantan la voz por la coparticipación que perdieron", apuntó García.

Y agregó: "Me parece que los liberales siguen haciendo fulbito para la tribuna. No es la primera vez que escucho cómo puede ser que las mujeres de Bolivia vengan a este país a tener a sus hijos y no paguen nada y los peruanos vengan a estudiar y no paguen, es un pensamiento ofensivo".

Personal de salud

Por ultimo, Teresa García preguntó "¿qué van a hacer (los porteños) con los trabajadores de casas de familia y con los jardineros" que residen en provincia de Buenos Aires.

"¿Les van a decir que tienen que pagar la salud y la educación, mientras se les pagan dos monedas y no se sabe si van a poder pagarse el pasaje de vuelta a sus hogares al otro lado de la General Paz?, planteó García. (Télam)