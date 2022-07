La senadora bonaerense del Frente de Todos (FdT), María Teresa García, consideró hoy que con la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía "entra un poco de aire" al gabinete del Gobierno nacional y pidió "no escandalizarse ante los debates" que se producen entre los integrantes de la coalición oficialista.

"Con la llegada de Batakis entra un poco de aire al gabinete. Los recambios de funcionarios ocurren en todos los gobiernos y tampoco es para persignarse cada vez que renuncia un funcionario. En todos los gobiernos cambiaron los ministros de economía. Es un tránsito normal. No hay que escandalizarse ante los debates", aseguró García en declaraciones a la radio AM 750.

Y en ese sentido, agregó: "Es saludable para la vida de los Frentes que las discusiones sobre el destino de las sociedades se den públicamente, es la mejor forma de enterarse de los que pasa".

En relación a la nueva Ministra, la legisladora afirmó que "conoce la integración territorial y sabe que las ecuaciones de la economía se dan como parte de la convivencia entre las personas", y pidió que en su gestión se discuta "el impacto de las tarifas" y se tomen "medidas a corto plazo para terminar con la inflación".

La exministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires criticó la forma en la que renunció Martín Guzmán a su cargo como ministro de Economía al interpretar que se trató de "un acto de cobardía".

"La renuncia de Martín Guzmán fue un acto de cobardía. Es alguien que tuvo la enorme responsabilidad de negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que generó muchos debates al interior de nuestro frente. Esta semana tenía que afrontar una serie de responsabilidades y me parece que actuó de forma intempestiva", remarcó.

Para García, no fue un hecho "causal" que Guzmán haya anunciado su dimisión durante el discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunciaba en un acto que se realizó el sábado pasado en Ensenada para conmemorar el 48° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón.

"Me parece que no fue algo casual que anunciara esa decisión en ese momento. Me parece que no fue una casualidad. Guzmán era alguien que tenía mucha responsabilidad y no podía actuar de esa manera", subrayó García.

