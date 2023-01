Federico Storani, ex ministro del Interior y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), se mostró en contra de la posibilidad de que Juntos por el Cambio (JxC) sume a su plataforma electoral al diputado nacional Javier Milei, de La Libertad Avanza. "Es absolutamente incompatible la posibilidad de un acuerdo con Milei. Estamos en las antípodas de lo que plantea", afirmó el histórico dirigente radical. Storani, incluso aseguró que para diversos referentes de la UCR "no es un libertario" sino "un autoritario con sesgos fascistas"

En ese sentido, enumeró las veces en las que Milei se mostró a favor de "que el mercado haga lo que quiera en materia de venta de órganos humanos", que "circulen las armas sin regulación del Estado", hecho que "produce una tragedia diaria en Estados Unidos", o "ser un misógino militante". En paralelo, le endilgó "haber participado en actos de VOX en España", movimiento asociado al "falangismo y al franquismo, y su consigna era volver al '36, al inicio de la Guerra Civil Española". Además, le apuntó por relacionarse "con dirigentes fascistas", como la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, "que es heredera del movimiento social italiano que era el propio fascismo en la época de Mussolini".Milei "es el límite", diferencias en la UCR y críticas a Patricia Bullrich El acuerdo con el líder de La Libertad Avanza a JxC es un antiguo anhelo del ala del PRO conducida por Patricia Bullrich

Sin embargo, en las últimas horas también el diputado nacional del radicalismo Martín Tetaz se mostró en favor de esa posibilidad para el fin de alcanzar un candidato de consenso en la provincia de Buenos Aires para disputarle el poder al gobernador Axel Kicillof en la elección bonaerense. Dentro de la UCR, Facundo Manes fue otro de los que se mostró en disidencia con la posibilidad de sumar a Milei a la coalición opositora fue. "Todas las dirigencias son bienvenidas, pero hay ciertos límites", dijo y agregó: "Somos una fuerza progresista, es decir, liberal en lo económico y promercado, pero también creyendo que el Estado (…) Se puede ganar una elección y después no se puede gobernar". Storani también se refirió a los dichos del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que al igual que Tetaz se mostró a favor de un acercamiento de la UCR y Milei para una elección bonaerense

Sin embargo, Storani aclaró que luego el mandatario comunal "se rectificó" y "dijo que no había señalado eso", aunque le marcó la cancha al pedirle "que aclare más, sería bueno que lo haga". Sobre la puja por Milei, el dirigente de la UCR recordó que "el radicalismo, a través de sus autoridades institucionales y orgánicas, llevó a la mesa orgánica de JxC que ese era un límite muy claro" y que de lo contrario se "produciría una crisis en el interior de la coalición". Al respecto, remarcó que esa condición "intentaron relativizarla, como Patricia Bullrich, que dijo que había llegado tarde, o el propio Mauricio Macri". Storani señaló que la ex ministra de Seguridad "es una de las que promueve un acercamiento" con Milei, pero "con más entidad", ya que "es la presidenta del PRO". Sin embargo, dijo que preferiría "no hablar" ya que en el pasado "ella militaba en la JP, era filomontonera". Y recordó: "Hacía demostraciones en contra de (Raúl) Alfonsín todos los días con la consigna traigan al gorila de Alfonsín. No me olvido de esas cosas".Los candidatos de la UCR En declaraciones radiales, Storani aclaró que está en favor de impulsar candidatos de su partido, y llamó a armar "una interna abierta del radicalismo" antes de las PASO para consolidar un candidato dentro de Juntos por el Cambio. En ese marco, expresó que hasta el momento "quienes manifestaron su orientación de querer competir, el diputado nacional Facundo Manes y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales". MCD/MAC NA