El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, consideró hoy "positivo" que la coalición presente "varios precandidatos" en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebrarán en el distrito porteño y afirmó que con la postulación de Jorge Macri a jefe de Gobierno, el PRO busca "garantizar la continuidad de los intereses de las empresas concesionarias de servicios públicos" en la Capital Federal.

"Es positivo que en la Ciudad haya muchos precandidatos del mismo espacio. Eso es algo que le suma a la política y puede servir para construir una mayoría. La presentación de (Jorge) Macri no es normal. Es un intendente de otro distrito (Vicente López). Lo eligen para ser (pre) candidato del PRO en la Ciudad porque su postulación garantiza los intereses de las empresas que concesionan servicios públicos", señaló Santoro en declaraciones a la radio FutuRock.

Ayer, tras dar a conocer el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también precandidato a la presidencia, su apoyo a Jorge Macri para

postularse para ser su sucesor, Santoro recordó que se trata del "actual intendente de Vicente López", en uso de licencia, y "primo del expresidente Mauricio Macri".

Jorge Macri representará al PRO en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto como precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al haber finalizado el proceso de encuestas que determinó que sea él quien se postule y no el ministro de Salud, Fernán Quirós, quien también disputaba el lugar.

"(El ministro de Salud porteño, Fernán) Quirós tenía un techo electoral incluso más alto, pero en el PRO lo eligen a Macri porque garantiza otras cosas", expresó Santoro respecto a la definición que llevó a Jorge Macri a prevalecer por sobre el ministro de Salud porteño .

Por otra parte, Santoro sostuvo que el FdT tiene en la Ciudad "distintas miradas" y evaluó como algo "positivo que la coalición dirima sus candidaturas en una competencia interna en las PASO, pero estimó que a nivel nacional "presentar una puja entre varios postulantes puede complicar la gobernabilidad" a futuro.

"En la Ciudad el debate es tranquilo. No he visto grandes diferencias políticas, si no de posicionamiento que son normales", sostuvo el diputado, quién evitó pronunciarse sobre si se presentará como precandidato en las PASO porteñas.

Por el momento, desde el espacio opositor porteño se oficializaron las postulaciones a la jefatura de Gobierno de la exministra de Géneros, Mujeres y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y el militante kirchnerista Pedro "Pepe Rosemblat".

Finalmente, Santoro se refirió a la utilización de las pistolas Taser anunciada el lunes por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al indicar que podrían ser útiles si se emplean "como armas no letales".

"La cuestión de la seguridad no gira solo en torno a las armas. Tiene que haber capacitaciones y control político basado en los derechos humanos", concluyó.

(Télam)