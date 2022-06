El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó hoy que la implementación de la Boleta Única de Papel, que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados, "no tiene nada que ver con la transparencia" y, en ese sentido, consideró que ese instrumento electoral "esconde a los candidatos".

Tras reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Casa Rosada, Rossi analizó que la Boleta Única "no tiene nada que ver con la transparencia, es lo menos transparente que existe porque se esconde a los candidatos".

En diálogo con los periodistas acreditados de la Casa de Gobierno, el exministro de Defensa y exjefe de la bancada de Diputados en la Cámara baja explicó que "en la lista sábana uno ve la cantidad de candidatos o sea que no tiene absolutamente nada que ver" y además "no es más cómodo y no es más barato".

Boleta única de papel

"Se gasta mucho más plata en las campañas electorales porque la realidad es que como cada una de las categorías funcionan en forma independiente, cada categoría tiene que hacer su propia campaña", amplió el titular de la AFI, quien agregó que de esa forma se "favorece al candidato más conocido y no al mejor candidato".

Anoche la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley impulsado por Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal para implementar el sistema de Boleta Única de Papel en las elecciones presidenciales y de legisladores, que fue votado negativamente por el Frente de Todos (FdT).

"Quiero felicitar a nuestros diputados porque fijaron con mucha claridad la posición política de nuestro espacio político, independientemente de que se sabía que era una votación que se perdía, y dieron muchísimas argumentaciones de un tema que está absolutamente mal planteado", concluyó Rossi. (Télam)