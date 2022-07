El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que las decisiones que toma el presidente Alberto Fernández son "pura improvisación", al referirse al ingreso de Sergio Massa al gabinete como superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Rodríguez Larreta estuvo en la 134 Exposición Rural donde habló con NA respecto de la nueva designación del ex presidente de la Cámara de Diputados como superministro. "No es un tema de personas o nombres, acá hasta que no tengamos un plan, un rumbo claro, es imposible", enfatizó el mandatario porteño. A su vez sostuvo que las decisiones que toma Alberto Fernández son "pura improvisación" "Tenemos un presidente que nombra a un ministro, a las tres semanas lo saca y nombra a otro" dijo el referente de la oposición quien recordó que desde que el Frente de Todos asumió el gobierno nacional hubo 17 cambios de ministros. "Esperamos que haya un plan porque no le podemos decir a las personas del campo que produzca si no sabemos que va a pasar mañana", manifestó el jefe de gobierno porteño mientras se sacaba fotos con las personas

Por último, Larreta señaló que es necesario darle certezas al campo para que tenga la seguridad de liquidar los granos que tienen retenidos por temor a una devaluación, ya que según indicó el gobierno "es una improvisación tras otra y hay pocas decisiones del presidente"

MC/SPC NA