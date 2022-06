El ex presidente del Banco Central Martín Redrado advirtió hoy que los nuevos controles sobre las importaciones "van en la dirección contraria de lo que se necesita", y consideró necesario unificar los distintos tipos de cambio que existen en el país. "La Argentina necesita aumentar la oferta de divisas y no seguir con esta represión, que refleja que el Banco Central tiene cada vez menos reservas netas", sostuvo el economista. La autoridad monetaria adaptó este lunes el sistema de pagos del comercio exterior para responder a las necesidades extraordinarias de divisas para la importación de energía. En declaraciones al programa "Cristina sin vueltas", que se emite por radio Rivadavia y es conducido por Cristina Pérez, Redrado consideró que las nuevas restricciones "van a generar mayor presión sobre los diferentes tipos de dólar que hay en el país, algo que es necesario unificar". "El presagio es que habrá nuevas distorsiones en la economía", estimó el ex funcionario, para quien el problema "se resuelve con incentivos a la oferta y no con restricciones a la demanda". Según el economista, "cuando hay 15 valores para un mismo bien, como en este caso el dólar, se genera una cantidad de distorsiones. Entonces, las crisis hay que manejarlas con un solo tipo de cambio". En ese sentido, expresó que "estamos en el medio de una creciente tensión financiera que requiere que el Banco Central tenga una actitud mucho más concreta para poder frenar esta situación". A su criterio, "la falta de coordinación del equipo económico con relación a la compra y venta de títulos públicos ha generado una caída vertical en los precios. Y eso tiene su impacto en los Fondos Comunes de Inversión, sobre los pesos que tienen invertidos las empresas y también en el mercado de cambios". Para Redrado, "lo más escaso que tiene hoy la Argentina es el dólar oficial. Y la improvisación del sector público ha generado un incremento notable de las importaciones de energía", con la consiguiente salida de dólares. GCH/AMR NA