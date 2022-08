El abogado laboralista y exdiputado nacional Héctor Recalde calificó como "una vergüenza lo que dijo el fiscal (Diego) Luciani" durante las exposiciones que realizó durante el alegato que formula en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la Obra Pública en Santa Cruz, al considerar que el funcionario judicial utiliza "un lenguaje descalificador" para referirse a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien está imputada en el proceso.

"Cristina es la persona más perseguida en el Poder Judicial. En una parte de su alegato, el fiscal dijo 'no fue magia', y ese es un lenguaje descalificador. Me parece bien que cada persona tenga su pensamiento partidario, pero no podes hacer una exhibición obscena. Eso es indignante", señaló Recalde en declaraciones a la radio FM La Patriada.

En esa línea, el exlegislador opinó sobre la nota publicada este domingo por el matutino Página 12, en la cual se consignaba que el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Rodrigo Giménez Uriburu integraban un equipo de fútbol que participó en torneos que se organizaban en la quinta "Los Abrojos", propiedad del expresidente Mauricio Macri, durante cuyo gobierno se presentaron las denuncias que permitieron el inicio de esta causa.

A raíz de la difusión de esas fotos, la defensa de la vicepresidenta presentó un pedido para recusar a ambos judiciales.

"Estaban jugando en la casa de Macri. No tienen la independencia que debe tener un magistrado para dictar una resolución judicial. Con qué tranquilidad de ánimo una persona puede ser investigado por un fiscal o un juez que tienen esa conducta", observó.

