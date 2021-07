El presidente de Proyecto Sur, Jorge Selser, aseguró hoy que "las prioridades" del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires "son una vergüenza", al rechazar el mega proyecto impulsado por el Ejecutivo local, que prevé la construcción de torres de hasta 145 metros en la Costanera Sur.

"El mega proyecto impulsado por Rodríguez Larreta con el que IRSA apunta a transformar a la exciudad deportiva de Boca en un barrio más caro que Puerto Madero, es la mayor y más vergonzante demostración del desprecio del PRO por el cuidado del ambiente y demuestra que ni la salud ni la educación son prioridad para esta gestión solo lo son los negocios inmobiliarios", sostuvo Selser.

En un comunicado, Selser juzgó que "así como para IRSA este negocio representa el proyecto más grande de su trayectoria, para los porteños significará el desastre ambiental más importante de nuestra historia como ciudad".

"Las prioridades de IRSA son ganar dinero sin importar los costos que paguemos los porteños, y eso no me preocupa ya que conocemos bien a la compañía y no se le puede exigir peras al olmo", dijo el presidente de Proyecto Sur, para quien "las prioridades de Larreta y del PRO son una vergüenza".

Selser agregó: "Lo que denunciamos y nos preocupa es la actitud del ejecutivo porteño y de la gran mayoría de la legislatura que viene, hace tiempo, acompañando este tipo de iniciativas. Y no hablo solamente del PRO. Muchas fuerzas políticas defendieron o se hicieron los distraídos innumerables veces frente a estas situaciones".

La Legislatura porteña recibió ayer a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires para que expliquen el proyecto para hacer torres de hasta 145 metros en la Costanera Sur, que volverá a ser analizado el lunes en comisión y el 5 de agosto en la sesión, lo que fue observado por la oposición, que pidió más tiempo de debate y advirtió sobre un tratamiento en lapso "récord".

"Parece que están apurados", fue la frase que dijo fuera de micrófono un legislador opositor tras el cierre de la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Planeamiento Urbano de la Legislatura, desde donde se confirmó que volverán a verse el lunes 26, a las 11.30.

En rigor, los legisladores iniciaron ayer el debate parlamentario del convenio urbanístico que fue presentado el martes pasado por el Gobierno de la Ciudad, el cual firmó con la empresa IRSA, dueña de una parcela de 71 hectáreas con ingreso por la Avenida España al 2230 de la Costanera Sur, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva Boca Juniors.

El acuerdo prevé el cambio actual de la normativa urbana que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo, como la construcción de viviendas residenciales y locales comerciales.

(Télam)