La diputada Blanca Osuna (Frente de Todos) consideró hoy "extremadamente violenta, antidemocrática y golpista" la actitud de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) durante la sesión que fracasó ayer en la Cámara de Diputados.

"La oposición tuvo una actitud extremadamente violenta, antidemocrática y golpista. Es una muestra dramática de la situación en la que están envueltos y a la que nos quieren arrastrar. No solo al oficialismo en la Cámara, sino al país", afirmó la legisladora en declaraciones a El Destape Radio.

Ayer, la Cámara de Diputados fracasó en su intento de aprobar diversos proyectos, entre ellos el que establecía la creación de nuevas universidades, luego de que la sesión ingresara en un clima tumultuoso que impidió su continuidad ante la falta de quórum provocada por JxC.

Previamente, la sesión preparatoria en la que el oficialismo buscaba reelegir como presidenta de la Cámara de Diputados a Cecilia Moreau también fracasó por falta de quórum, pero la legisladora del Frente de Todos (FdT) continuará dirigiendo el cuerpo hasta que se elijan nuevas autoridades.

"Lo de ayer no tiene antecedentes. Tengo varios años de actividad parlamentaria y nunca he participado en una sesión especial donde no se acompañe la designación de autoridades. Lo que se vivió fue una situación de extrema gravedad", opinó Osuna.

La diputada explicó que iban a realizarse dos sesiones: una para la designación de autoridades -que fracasó ya que no dieron quórum JxC, el Interbloque Federal y la izquierda- y una sesión especial que contemplaba la creación de universidades, en la que se logró el quórum "con el acompañamiento de otros bloques minoritarios".

"Fue ahí cuando los legisladores de JxC entraron en avalancha para impedir que la sesión se lleve a cabo", indicó.

Además, la legisladora consideró que "es una locura" que un gentilicio sea utilizado como agresión en referencia a las palabras expresadas por el diputado Cristian Ritondo que le gritó 'venezolana' a la presidenta de la Cámara con intención de agraviarla.

"Rompieron los equipos de computación que la Cámara dispone. Si se destruye un bien material con un valor económico concreto, el particular que ha dañado eso tiene que resarcirlo y eso seguirá su vía administrativa", apuntó y agregó que además "tiene un valor simbólico dañar bienes del Estado y agredir a los representantes de comunidades concretas".

En el temario de la sesión de estaba incluida la creación de varias universidades: las Del Delta, Del Pilar, de la Cuenca del Salado (con sede central en Cañuelas), de Ezeiza y de Saladillo, todas en la provincia de Buenos Aires, y de Río Tercero (Córdoba), así como la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.

El Frente de Todos también había pedido sumar la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

"En el mapa educativo de la Argentina los ciclos de creación de universidades nacionales se corresponden a gobiernos populares. Íbamos a dejar, con acuerdo de la oposición, un grupo importante de universidades. Se trataba de una apuesta fuerte a comunidades que con expectativas seguían este debate", lamentó. (Télam)