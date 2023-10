El jefe del bloque de senadores nacionales del radicalismo, Luis Naidenoff, consideró hoy que el expresidente Mauricio Macri "es parte del pasado", cuestionó su apoyo al libertario Javier Milei y aseguró que "el presente futuro de Juntos por el Cambio" pasa por la posición que tendrán los gobernadores y los legisladores.

"Macri seguirá formando parte del PRO pero el futuro de Juntos por el Cambio tendrá que haber una reconfiguración, tendrán que tener más participación los 10 gobernadores que tenemos", dijo en una entrevista con "Argenzuela", el programa conducido por Jorge Rial en Radio 10.

Para el senador radical por Formosa, que concluye su mandato en diciembre ya que no consiguió la reelección, "hubo una equivocación apresurada en la reunión de Macri y Bullrich con Milei".

"En situación de crisis las decisiones nunca deben tomarse en caliente. Cada uno que acompañe al candidato que quiera pero nadie es propietario de los votos", sostuvo, aunque agregó que no cree que Bullrich "haya querido apropiarse de los votos de Juntos por el Cambio".

Naidenoff admitió que la actitud de Bullrich y la de Macri los hicieron sentir "incómodos" por "el tiempo y en cómo se tomaron las decisiones".

"Nosotros decretamos la neutralidad frente al balotaje porque la Argentina quedó presa de dos extremos. No me identifico con Massa ni con Milei", afirmó, y consideró que "en la Argentina no va a haber luna de miel, no va a existir eso de los 180 días".

También dijo que no cree "en los famosos acuerdos de gobernabilidad" y sostuvo que "la gente está cansada de los versos".

Naidenoff opinó que ahora "la pelota está en Congreso" para lograr la gobernabilidad.

También, dijo que "la experiencia con Massa para nosotros fue frustrante, fue imposible acordar algo en estos cuatro años" y que "Milei vive descalificando al radicalismo". (Télam)