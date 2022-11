Luego del acto de Cristina Kirchner en La Plata, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman lamentó: "Nos quiere convencer de que no tiene que ver con este Gobierno".

Además, sostuvo que "ella habla que con la sola voluntad, se pueden repetir las mismas condiciones en las cuales gobernó". Según Bregman, "la principal contradicción es que nos habla o le habla a su militancia como si este Gobierno no estuviese integrado por ella, como si no tuviesen decenas de ministros, como si no integraran los principales organismos del Estado".

Y agregó que "lo más llamativo es que habla de un pasado que si se analiza a fondo fue en un contexto muy diferente". Por el Dia de la Militancia, Cristina Kirchner reunió a las organizaciones militantes, movimientos sociales y sindicatos afines, además de funcionarios e intendentes –principalmente– bonaerenses.

Allí, pidió un "acuerdo democrático", destacó su etapa como mandataria, habló de reforzar la seguridad y criticó a la Justicia. "Acá lo único nuevo que hay somos nosotros, el cambio, los que cambiamos a la Argentina después de la crisis del 2001 fuimos nosotros", dijo la vicepresidenta parafraseando el eslogan de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC).

En paralelo, marcó que "la democracia tiene una deuda en materia de seguridad". "Creo que es parte del operativo de despegarse de este Gobierno", argumentó Bregman al respecto en diálogo con Alfredo Casado y el equipo de RPM por La990.

Sin embargo, la legisladora trotskista aseguró que "no hay manera porque dirige el Senado, que acaba de votar el Presupuesto de (Sergio) Massa". Pol/SPC NA