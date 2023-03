El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se manifestó hoy a favor de otorgar una suma fija a aquellos gremios que "no pueden empatar y mucho menos superar la inflación".

"Estoy de acuerdo con que haya una suma fija. Camioneros no lo va a reclamar, pero para aquellos gremios que lamentablemente no pueden empatar y mucho menos superar la inflación. Hay una parte del Gobierno que está de acuerdo y otra que no. Creo que es el momento, si hay aspiración de ganar las elecciones, de poner guita en el bolsillo de la gente", sostuvo el dirigente sindical en declaraciones a Radio 10.

Por parte del Gobierno nacional, la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, declaró hoy que una suma fija de aumento no parece el mejor método y que en cambio optarán por hacer "todas las revisiones que soliciten (los gremios) cuando haya impacto inflacionario".

MIRÁ TAMBIÉN Galmarini afirmó que Massa no puede ser candidato a Presidente mientras sea Ministro de Economía

"No nos parece el mejor método, tomamos la decisión de habilitar todas las revisiones que nos soliciten cuando hay impacto inflacionario. Hubo gremios que revisaron tres o cuatro veces su paritaria. Esto se tiene que resolver por vías de la negociación porque cada sector tiene su particularidad", expresó.

Por otro lado, Moyano se refirió al acuerdo realizado ayer por el nuevo salario mínimo, vital y móvil, que ascenderá a 87.987 pesos desde el 1° de junio: "Fue penosa la reunión del salario, estuvimos todas las centrales sindicales, el Gobierno, estuvimos 4 horas discutiendo 18 mil pesos", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN Diputada del FDT impulsa proyecto para declarar el agua como derecho humano fundamental

En esta línea, indicó que se fue antes de la reunión porque la propuesta le dio "vergüenza" y de haber votado, su voto hubiera sido negativo.

"Ojalá que todo el esfuerzo que está haciendo (el ministro de Economía) Sergio Massa se muestre con la baja de la inflación", dijo.

De cara a las elecciones, el dirigente sindical aseguró que hoy en día no cree que "haya un candidato de consenso" dentro del Frente de Todos.

"No creo que hoy haya un candidato de consenso en el Frente de Todos (FdT), para mí tiene que haber unas PASO y que se presenten Sergio (Massa), (el ministro del interior Eduardo "Wado") De Pedro, (el embajador en Brasil) Daniel Scioli y algún gobernador. Para que lo definamos los peronistas", se explayó.

Finalmente, Moyano aseguró que su gremio se encuentra en conversaciones con Scioli para poder "seguir generando empleo".

"Hubo varias quejas de empresas de transporte de mercadería dónde hay una invasión de camiones de Brasil. Con la inflación y el cambio vienen regalados. La semana que viene vamos a tener una reunión profunda con Scioli", concluyó.

(Télam)