El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau consideró hoy que los bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja defendieron "a su guardaespalda de Comodoro Py" al rechazar el artículo 100 del proyecto de ley de Presupuesto 2023 que establecía que los integrantes del Poder Judicial pagaran el impuesto a las Ganancias.

"El macrismo defendió a su guardaespalda de Comodoro Py. Ellos tienen en la Corte (Suprema) y las Cámaras de casación y federales jueces que no solo defienden a (Mauricio) Macri, sino que tratan de darle impunidad en todas las causas que tienen que ver con el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que hubo durante su gobierno", señaló Moreau en declaraciones a Radio Provincia.

Moreau explicó que "los jueces y funcionarios del Poder Judicial lamentablemente van a seguir sin pagar el impuesto a las Ganancias", algo que sí tributan "aquellos trabajadores que ganan un sueldo de más de 330 mil pesos".

El diputado remarcó que la bancada del FdT presentó esta iniciativa y que "JxC siguiendo su tradición de favorecer a los sectores de mayores recursos votó en contra, acompañado por el bloque que conduce Graciela Camaño y lo que es más asombroso, por los partidos de Izquierda".

Moreau destacó "el compromiso del oficialismo con sus votantes y la obligación moral de intentar que esta inequidad se corrija de una vez por todas".

"Sobre todo porque es algo que está originado en una acordada de la Corte Suprema menemista que decidió que los miembros del poder Judicial, en todas sus escalas, no son susceptibles de pagar este impuesto", apuntó.

El legislador planteó que de haberse aprobado el artículo en cuestión "se hubieran obtenido $230 mil millones de pesos adicionales que iban a ser destinados en un 70% al sistema educativo y en un 30% a sostener políticas para luchar contra el narcotráfico, en Rosario y Santa Fe".

"La independencia y honradez de un juez no se puede tasar. La ley y la Constitución son claras, planteando la intangibilidad de los haberes en el marco de lo que se determine como salario. La ley sólo protege al salario, pero no dice que no deben pagar impuestos", observó.

Además, Moreau precisó que "los ingresos en el Poder Judicial serán establecidos por la ley, pero ellos (los magistrados) lo establecieron por un acuerdo en la Corte, es decir, se autoimpusieron un privilegio".

En la misma línea, Moreau opinó "el Senado no puede volver a debatir dicho artículo en el marco de la ley de Presupuesto porque ha sido eliminado del proyecto, pero sí podrá discutirse como una ley autónoma".

"Vamos a insistir hasta que los jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias ya que en la Argentina es un misterio cuánto cobra un juez", puntualizó.

(Télam)