La dirigente social, Milagro Sala aseguró hoy que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "no es una paloma, si no un buitre" y aseguró "no tener la culpa de que el pueblo se organice cuando no tiene qué comer", y consideró que el mandatario la usa "como bandera para justificar los desastres" de su administración.

"Morales no es una paloma, es un buitre. Siempre uso su patota para apretar, para pegar. Él siempre me acusa de estar detrás de todas las desgracias. En Buenos Aires de muestra como dialoguista que respeta la Justicia pero hace todo lo contrario. No tengo la culpa que el pueblo se organice", señaló Morales en declaraciones a la radio AM 750.

La líder de la agrupación Tupac Amaru, detenida en Jujuy desde 2016 y que en la actualidad se encuentra bajo arresto domiciliario, respondió de esta forma a las acusaciones que lanzó Morales sobre su persona que la acusó de estar detrás, "junto con el kirchnerismo y la izquierda" de las movilizaciones que desde hace días se suceden en la provincia con reclamos de diversos sectores, entre ellos los docentes, que se encuentran de paro por tiempo indeterminado.

"Hoy no sabemos quién gobierna la provincia porque Morales está de licencia. Supuestamente tiene que debatir la reforma de la constitución que es nefasta, pero lo vemos en Buenos Aires a ver quién es candidato a presidente", señaló Sala al referirse a la participación del mandatario jujeño en la interna de Juntos por el Cambio (JxC).

La reforma de la Constitución provincial que impulsa Morales y el decreto 8464 considerado "antidemocrático" por organizaciones sociales y sindicales continúa generando protestas callejeras en varios puntos de la provincia distrito.

En este contexto, Morales anunció que derogará ese decreto, pero aseguró que, si los docentes no levantan las medidas de fuerza "se descontarán los días de huelga", y ratificó que su gestión seguirá adelante con la reforma constitucional.

Sala sostuvo además que Morales "hizo fraude" en las elecciones locales que se celebraron el pasado 7 de mayo en la provincia y que hubo "denuncias de sectores políticos a la Corte Suprema mostrando con bastantes pruebas" sobre irregularidades en los comicios.

"Morales dice en Buenos Aires que ganó las elecciones haciéndose el capanga, cuando Jujuy se esta incendiando. Qué será de los argentinos si llega a ser candidato a vicepresidente, no sé cuanto va a durar el Presidente. Es cero dialoguista", completó Sala al hacer mención a la posibilidad de que el mandatario jujeño secunde en una fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. (Télam)