El subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador de la organización Barrios de Pie, Daniel Menéndez, consideró hoy que el relevamiento de datos para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo es "necesario para que la gente esté asociada a unidad productiva" y vinculada "al ámbito del trabajo".

"La validación de datos está asociada a quienes son los beneficiarios que se vincularán con una unidad productiva, o un espacio comunitario de trabajo. El Potenciar Trabajo se amplió y fue mutando en su perfil. Desde nuestro punto de vista, más allá de la necesidad del ingreso, es importante que el beneficiario esté asociado al trabajo", señaló Menéndez en declaraciones a la radio AM750.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente inaugura Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en Mendoza

El funcionario se refirió a aquellos beneficiarios del Potenciar que todavía no han completado aún sus datos en el sistema, y consideró como algo "valido" que el Gobierno nacional tenga una política para "ordenar ese programa social".

"El criterio es que el Potenciar Trabajo esté asociado a un trabajo, porque sino después dicen que se percibe por no trabajar. Ese 10% de compañeros que tendrán una suspensión de la mitad de sus haberes no validaron los datos por no vincularlos a una unidad productiva", señaló.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente inaugura Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en Mendoza

Programa Potenciar Trabajo

Asimismo, consideró que "de no corregir" los defectos de la política social se avalan "discursos" como el que ayer pronunció el intendente de José C Paz, Mario Ishii.

Ayer, durante un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, el jefe comunal del distrito de la zona noroeste del Conurbano bonaerense indicó que "hay que dejar de ser un parasito y hay que ponerse a laburar", en una clara referencia a los beneficiarios de los programas sociales.

"Queremos discutir (el tema) de cara a la sociedad. Como movimientos sociales trabajamos con derechos y obligaciones", afirmó Menéndez, quien aseguró que "la mayoría" de los beneficiarios del Potenciar trabajo "está trabajando".

"El 90% validaron que están trabajando, y el 10% que no lo hicieron se los convoca para que lo hagan y se suspende por dos meses una parte del pago", explicó.

Finalmente, Menéndez sostuvo que desde la organización social que integra "quieren prestigiar esta política social" y mostrar que "no son traslados de ingresos, sino una contraprestación".

"Está asociado a cumplir determinado trabajo y estamos orgullosos que sea así", concluyó. (Télam)