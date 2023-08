El senador nacional del Frente de Todos (FdT) José Mayans, quien busca su reelección, aseguró hoy que la oposición no es "seria" y que el pueblo argentino respaldará al precandidato a presidente oficialista Sergio Massa.

Mayans, quien recorre barrios y localidades de Formosa en el marco de la campaña, señaló que "se está decidiendo el futuro de la Argentina" y planteó que hay dos opciones: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta con el apoyo de Mauricio Macri, frente a Unión Por la Patria (UxP).

"En la tapa del diario Clarín de hoy, Macri está abrazando a ellos dos, es lo que vengo diciendo todo este tiempo, va a gobernar prácticamente él, que tiene una visión distinta a la nuestra sobre el rol que debe tener el Estado" y agregó que tanto para Bullrich como para Larreta el país nace y termina en la avenida General Paz (que divide Capital Federal de la provincia de Buenos Aires), sin concepción federal.

"Estoy sorprendido con algunos candidatos, en el caso de Bullrich es un desastre, no entiende nada. El otro es (Javier) Milei que tiene como acción dinamitar todo lo que existe y ver qué pasa después. Me parece que no son opciones serias", alertó.

"Creo que el pueblo argentino va a respaldar a Massa y obviamente en Formosa ya decidió, tuvimos un apoyo contundente a las política públicas, que consideran que hay que garantizar el servicio educativo, el derecho a la salud, al trabajo, la inversión pública para el desarrollo económico y social de la provincia, del país" expresó el jefe de la bancada oficialista del Senado.

Señaló que es tarea de los legisladores nacionales "garantizar los intereses de la provincia de Formosa, sobre todo en materia de inversión pública, subsidios, que es una parte importante del Presupuesto, y la participación de las políticas nacionales en el desarrollo económico y social que esperamos tenga un concepto realmente federal".

Recordó que Bullrich fue funcionaria del gobierno de Fernando de La Rúa, que "declaró a Formosa como prácticamente inviable, y ahora viene a pedir el voto de los formoseños".

Sobre la actualidad de la provincia dijo que solo "nos faltan los acueductos y el gasoducto, y con eso Formosa está plena; tiene sus rutas pavimentadas, comunicaciones, energía, desarrollo sostenible, el Programa PAIPPA, solamente está para progresar". (Télam)