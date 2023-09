El candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, sostuvo hoy que la postulante presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se "desesperó en lanzar" como ministro de Economía a Carlos Melconian y afirmó que con esto "quedó demostrado" que en la coalición opositora "no tienen equipos".

"Bullrich se desesperó para lanzar un candidato a ministro de Economía, y eso es algo bastante particular. Parecía que nosotros éramos los que no teníamos equipo, pero quedó demostrado que eran ellos quienes no los tenían", afirmó Marra en declaraciones a radio Perfil.

En cuanto a las declaraciones del candidato a gobernador de Santa Fe de Juntos por el Cambio (JxC), Maximiliano Pullaro, quien afirmó que apoyaría a Javier Milei en un eventual balotaje presidencial con el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, Marra ironizó con que es sólo "un votos más".

"Voy a copiar el dicho de Bullrich: es un voto más. Si nos votan son libres de hacerlo. No me sorprende porque estamos planteado las cosas lógicas y razonables. Si se quieren unir que se unan. Si quieren seguir atacando que lo hagan. Nosotros seguiremos con las mismas banderas. Ellos tienen que aclarar que son", afirmó haciendo referencia a las declaraciones de la exministra de Seguridad cuando los dirigentes de su alianza manifestaron el apoyo público a Horacio Rodríguez Larreta en su interna.

Además, Marra sostuvo que "todos se acercan ahora a Milei" por lo que lo hacen parecer "más moderado" cuando en realidad "el círculo rojo, los formadores de opinión y los dirigentes políticos" son los que "se están adaptando" a las ideas del diputado nacional.

"Como estamos cada vez más cerca de la Casa Rosada muchos se quieren acercar a nuestras ideas. Antes fuimos muy criticados y ahora nos están tomando con más simpatía después de las PASO", afirmó.

En la Ciudad de Buenos Aires, Marra sostuvo que LLA es "una fuerza competitiva" y que la interna dentro de JxC fue "sangrienta porque se criticaron mucho" entre ambos precandidatos, Jorge Macri y Martín Lousteau.

En tanto, Marra rechazó las versiones que aseguraban que intendentes del peronismo cuidaron el voto de su espacio en la Provincia de Buenos Aires y criticó que "siempre están buscando algún lineamiento con alguno de los otros candidatos".

"Nuestro mensaje es claro: todo lo preestablecido está mal y hay que cambiar el status quo. No estamos alineados a nadie", aseguró. (Télam)