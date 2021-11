La candidata a senadora provincial por el Frente de Todos (FdT) María Teresa García afirmó hoy que “hay mucha mejor predisposición en los barrios”, de cara a las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre y consideró que el desafío del oficialismo "es construir hacia 2023".

"La sensación térmica que tengo, que me ocupo de la fiscalización, es que hay mucha mejor predisposición y humor de la gente en los barrios. Tenemos una sociedad que ha quedado muy castigada luego de la pandemia (de coronavirus), con las consecuencias que se ven en todo el mundo. El desafío es construir hacia el 2023 y generar algo que a la sociedad realmente le sirva", señaló García en declaraciones a radio Provincia.

La exministra de Gobierno de Axel Kicillof señaló que "ha sido una campaña tranquila "y de "poca intensidad" debido a la continuidad de la pandemia de coronavirus, y consideró que el resultado de la elección "está en manos de la gente".

"No me gustan las especulaciones sobre las desgracias o las contingencias. La sociedad quedó asustada con expectativas no resueltas, y me parece que la construcción de un país mejor tiene mucho que ver con no insistir con heridas abiertas, sino plantear cuestiones para adelante". observó García.

García explicó que "luego de la derrota del 12 de septiembre, la carta de Cristina (Fernández de Kirchner) ordenó" y el FdT "discutió de cara a la sociedad". (Télam)