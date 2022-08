El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por Córdoba Luis Juez consideró hoy que si bien las declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió, sobre la alianza opositora son "inoportunas", deben servir para "llamar a un debate" en ese espacio de cara a las elecciones de 2023.

"En el fondo lo de Carrió es inoportuno por la forma en lo cual lo plantea, pero no está del todo mal lo que dice. Ella pone en escena un tema que no es una cuestión descabellada. Hay que debatir cuál es la forma en la que vamos a encarar las elecciones del año que viene", expresó Juez en declaraciones a radio Rivadavia.

En un reportaje en La Nación +, Carrió dijo días atrás que JxC debería fijar “reglas de decencia” entre sus dirigentes con miras al proceso electoral del 2023, dichos que despertaron reacciones adversas entre varios referentes del espacio opositor.

"Con Carrió he tenido muchas veces grandes dificultades, probablemente por la forma y no por el fondo. Le dije una vez que no era la dueña de la verdad ni de la ética. Hay que andar mucho para ser más decente de quién le habla. Eso me ha traído muchas rispideces", remarcó el senador cordobés.

MIRÁ TAMBIÉN Morales aseguro desconocer cuál es la lógica que tienen las declaraciones de Carrió

No obstante, Juez manifestó estar "preocupado" en que los referentes de la coalición opositora se confíen y piensen que las elecciones del año que viene "se van a ganar fácilmente por lo bajo que está la vara", y ratificó sus aspiraciones de postularse como candidato a gobernador de su provincia.

"Mi miedo, porque pretendo ser gobernador de Córdoba, es que algún dirigente opositor vea tan baja la vara y crea que podemos darnos algunos gustos y lujos. Tenemos que hablar con sinceridad de lo grave y profundo que serán las decisiones que vamos a tener que tomar", apuntó.

Y agregó que hay dirigentes dentro de la oposición que creen que el año que viene "(el secretario general del gremio docente Roberto) Baradel va a seguir tranquilo, (el secretario general del sindicato Camioneros Hugo) Moyano va a seguir durmiendo dentro del camión, que los sindicatos va a seguir apolillados y que las movilizaciones sociales nos van a salir a aplaudir".

(Télam)