El senador Luis Juez (Juntos por el Cambio) consideró hoy que "es imposible no cumplir" el fallo de la Corte Suprema que avaló su designación como representante de la Cámara alta al Consejo de la Magistratura y revocó el nombramiento del legislador del Frente de Todos (FdT) Martín Doñate para ese cargo.

"Un fallo de la Corte, al no tener otra instancia de apelación, es absolutamente imposible de no cumplir. De esta forma se puso en evidencia la irregularidad de una maniobra, por la cual el oficialismo se dividió en dos para obtener más bancas. Habían cometido una estafa, un ardid, para quedarse con un lugar que no les correspondía. Se ha puesto un poco de claridad sobre una oscuridad", señaló el legislador cordobés en diálogo con radio La Red.

Juez añadió que "hace 35 años que es abogado y pocas veces vio una sentencia con tanta firmeza en un tema tan puntual", en relación al fallo que ayer emitió el máximo tribunal.

En relación a la actitud que tomará el oficialismo tras esta resolución, el senador señaló: "Harán lo que tengan que hacer y nosotros actuaremos con energía y con firmeza".

"Si actúan en contra de un fallo judicial, actuaremos en consecuencia. No se me cruza por la cabeza que en un sistema democrático alguien pueda desoír la orden de la máxima autoridad judicial", remarcó.

El senador fue consultado además sobre la situación interna de JxC y evaluó que "no es el momento de hablar de otros temas que no sean los que están en la agenda de la gente".

"Después habrá tiempo de establecer liderazgos. Si no estamos en condiciones de juntarnos los que pensamos parecido en torno a una mesa para encontrar una solución, una propuesta a la gente, estamos jodidos". apuntó en relación a la forma en la cual se definirán las candidaturas del espacio opositor.

Una mirada similar tuvo sobre Córdoba, donde consideró que "el que mejor esté (en las encuestas) tiene que ser el candidato a gobernador" en 2023.

Finalmente, se refirió a la proyección del gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, y dijo que no lo ve en un futuro cercano "siendo parte de una disputa nacional". (Télam)