El senador nacional y referente de la UCR porteña Martín Lousteau defendió hoy la realización de primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) en todo el país, y consideró que a Juntos por el Cambio (JxC) le permitieron "oxigenarse".

Además, el legislador nacional se quejó porque la convocatoria al diálogo del oficialismo "sigue excluyendo al expresidente" en referencia a Mauricio Macri.

En diálogo con radio Suquía de Córdoba, Lousteau dijo que la coalición opositora hizo autocrítica "usando las PASO para que la gente eligiera nuevos liderazgos", entre los que mencionó al candidato cordobés Rodrigo de Loredo, que recibió su apoyo en la interna y que finalmente se impuso también en las elecciones generales.

"Lo que hizo JxC fue oxigenarse a través de las PASO", fue la conclusión de Lousteau, que puso candidatos propios en casi todos los distritos, incluyendo la lista que encabezó María Eugenia Vidal en Capital y la que lideró Facundo Manes en suelo bonaerense.

MIRÁ TAMBIÉN Hace 15 años moría Ubaldini, el líder de la CGT que se enfrentó a la dictadura militar

El senador también remarcó que fue "la primera donde Macri no participa" en ninguna categoría, por eso dijo que JXC es "una coalición que hace varias elecciones que saca mas del 40%, independientemente de los liderazgos".

En otro momento del diálogo el economista radical reprochó al oficialismo por no convocar al exmandatario y fundador del PRO el diálogo, al indicar que "siguen excluyendo al expresidente", reprochó.

Click to enlarge A fallback.

"¿Cómo se convoca al diálogo desde el no reconocimiento de la derrota y la no felicitación a los ganadores en cada uno de los distritos. Están creando la pantomima del diálogo, no quieren un diálogo", observó.

Finalmente, Lousteau consideró que su espacio "debe iniciar una conversación nacional que articule lo local con lo nacional y eso requiere liderazgos locales" dentro del frente. (Télam)