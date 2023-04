El senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau consideró hoy que Juntos por el Cambio (JxC) estuvo "comandado por el PRO durante mucho tiempo por la falta de potencia del radicalismo", y recordó que la Ciudad de Buenos Aires "tuvo déficit" durante la gestión de Mauricio Macri en ese distrito.

“JxC es una coalición que tiene visiones diferentes y matices sobre las cosas. Durante un tiempo, producto de la falta de potencia del radicalismo. Había una monovisión y estaba comandado por el PRO. La coalición es más grande que los partidos y las personas”, señaló Lousteau en declaraciones a Radio con Vos.

El economista consideró que debido al “cambio en el sistema de medios, las personas que son buenas empiezan a tener una relevancia muy grande”, pero advirtió que esas “figuras emergentes se empiezan a rodear de lo peor de la política”.

"Hoy hay una puja por tu atención. Entonces las personas que son buenas mediáticamente empiezan a tener una relevancia muy grande. El inconveniente de eso es que están desancladas de todo. Vos podés ser como (el diputado nacional Javier) Milei, pero te estás rodeando de lo peor de la política y la gente no se entera. La simbiosis es un candidato que mide con un montón de gente que no lo hace, pero que le manejan la plata”, sostuvo.

El legislador también se refirió a la discusión sobre los distintos modelos económicos que conviven en JxC y reconoció que "la parte más dura del PRO habla de superávit fiscal, pero las que ordenan las provincias son las gobernaciones radicales".

“El problema no es el déficit, sino que el Estado gasta de una manera tal que genera desorden. En el PRO habla de superávit fiscal, pero en la Ciudad hubo déficit durante toda la gestión de Mauricio Macri”, indicó.

En ese sentido enfatizó: "No me gusta hablar de austeridad, tenemos que reconducir el Estado hacia la sobriedad para que no se gaste en pelotudeces".

“En el sistema previsional, lo primero que hay que eliminar son las jubilaciones de privilegio. Hay que eliminar las exenciones de ganancias. El Estado tiene que demostrar que puede bajar impuestos y mejorar la calidad de los bienes y servicios", fundamentó.

En relación a las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, Lousteau aseguró que “le gusta" el modelo de comicios separados para candidatos nacionales y postulantes locales que convocó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Macri tiene todo el derecho del mundo a decir 'me gusta mi primo (el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri) ', pero no tiene derecho a sesgar las reglas porque entonces está usando el poder del Estado para que sus deseos personales ocurran. El PRO gobernó la Ciudad 16 años e hizo muchas cosas bien, pero en las cosas no resueltas los porteños nos vamos a beneficiar de las miradas distintas y los debates”, puntualizó. (Télam)