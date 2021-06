El economista Claudio Loser consideró que las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se postergaron para después de las elecciones por presiones del sector kirchnerista dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos. Loser también sostuvo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "perdió algo de credibilidad" con su mención errónea sobre una supuesta decisión del organismo multilateral de crédito de suspender las revisiones establecidas en el artículo IV de su acta constitutiva. En declaraciones a NA desde Silver Spring, Maryland, donde reside, Loser sostuvo que una negociación con el FMI previa a las elecciones "hubiera sido muchísimo mejor desde un punto de vista de estabilidad financiera" y que de haberse concretado "se la podría utilizar para reducir el nerviosismo del mercado", intensificado luego de la baja en la calificación a "standalone" por parte de MSCI. "Me voy a poner un poquito folklórico, pero seguramente dentro del kirchnerismo saldrían a decir `otra vez entregándonos al Fondo...´", planteó. Loser consideró que "Guzmán está sujeto" a las tensiones internas del oficialismo, pero que más allá de esas cuestiones de índole política, "hay ciertas cosas que hay que hacer", en referencia a que la negociación con el FMI no puede postergarse indefinidamente. "No es que Guzmán tenga todo el poder, claro está, pero creo que tiene fuerza para convencer a aquellos que están con más dudas", agregó. Al respecto, consideró que la postergación de la negociación con el FMI "no es una buena idea", aunque admitió que es "comprensible", dada la situación de la Argentina en su frente externo, en un contexto en el que también reprogramó el pago de vencimientos con los países del Club de París. "Lo del Club de París le va a dar bastante tiempo al Gobierno de Alberto Fernández, pero lo del Fondo no creo que sea tan fácil", advirtió, marcando una distinción entre el primer nucleamiento, al que definió como "más informal". Cabe aclarar que el Club de París no es un organismo formalmente constituido al estilo del FMI, el Banco Mundial o el BID, sino un conjunto de estados acreedores que se une para atender casos específicos. En consecuencia, el CdP no está ceñido a protocolos tan estrictos como lo está el FMI, que "no puede permitirse que se entre en atrasados demasiados extensos", puntualizó Loser, quien precisamente se desempeñó como economista del Fondo entre 1972 y 2002. "Se puede permitir un período de demora de 60 a 90 días, pero después de eso no tiene tanta flexibilidad. Ese es un problema serio que tiene el Gobierno, porque pueden correr la fecha hasta un poquito después de las elecciones, pero no mucho más allá", indicó. Si bien reconoció que "hubo países que han incurrido en atrasos", una alternativa similar representaría "un problema" para la Argentina, ya que en ese caso "no estaría en condiciones de negociar un acuerdo normal, sino uno para salir de los atrasos, y eso sería más complicado". Loser tuvo una referencia especial a la mención que hizo Guzmán en su conferencia de prensa del 22 de junio, cuando aseveró que "el Fondo Monetario Internacional ha suspendido los artículos IV en el contexto de la pandemia", en referencia a la norma que establece revisiones a fondo de las cuentas públicas de los países asociados. El ministro atribuyó esa supuesta suspensión a "una cuestión de política del FMI", pero horas después el ex representante argentino ante el organismo, Héctor Torres, aclaró por redes sociales que "no hay ninguna suspensión de los Artículos IV del Fondo" y que "sólo en los últimos 15 días el FMI publicó 18 informes". "Realmente me llamó muchísimo la atención lo que dijo Guzmán. No es fundamental, pero le hace perder algo de credibilidad", sostuvo Loser. Al respecto, indicó que los técnicos del organismo "están haciendo visitas virtuales, o una parte de las revisiones de manera virtual durante el apogeo del COVID… pero decir que se suspendieron no es cierto". "Es algo increíble que la gente que trabaja con el Fondo no le haya indicado al ministro que no hay tal cosa", señaló, al tiempo que consideró que tal vez Guzmán "haya dicho algo así (en la conferencia de prensa) pensando que se lo iban a comprar". MB/PT NA