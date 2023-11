El diputado nacional y excandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro consideró hoy que "hay que analizar por dónde piensa ir" el presidente electo Javier MIlei y sostuvo que "la hoja de ruta del ajuste es clave".

"Creo que hay que empezar a analizar la hoja de ruta del ajuste, que es clave, es decir por dónde piensa ir Milei. Por ejemplo, cómo va a hacer la reforma de las leliqs (letras de liquidez), porque eso va a definir un montón de consecuencias sociales, financieras y políticas", señaló Santoro por Futurock.

Destacó también que hay que analizar "dónde Milei va a dar las primeras batallas".

"Ya anunció que quiere privatizar YPF y los medios públicos, pero todavía no está hablando de reforma laboral", puntualizó.

Santoro insistió en la preocupación que le genera "la toma de decisiones" de Milei porque "es un dogmático del mercado".

"A mí no me preocupa lo del mercado de órganos", apuntó, y advirtió, "sí me preocupa que tengamos un presidente electo que considere que los niños y los órganos son bienes o mercancías".

Por otro lado, hay que atender a "la lógica de polarización extrema" del presidente electo.

"Preparémonos si vemos que este tipo (Javier Milei) para gobernar necesita incentivar la polarización", advirtió.

En esa línea, Santoro expresó que la discusión "va a estar en cómo el gobierno de Milei lleve a cabo el reacomodamiento de los precios relativos, los subsidios, el precio de la nafta y el tipo de cambio".

"Cómo va a aplicar la motosierra", ironizó el diputado, al sostener que "Macri le debe estar aconsejando que las transformaciones más dolorosas hay que hacerlas rápido, porque si no después no las podés hacer".

Pero advirtió que "hay que ver cuánto de lo que dijo en la tele se anima a hacer en la realidad", y agregó que "no sé si va a poder sacar en seis meses los subsidios y reformar el sistema previsional".

"Podés no saber cuánto cuesta el transporte o cuánto sale el kilo de carne", reflexionó Santoro, pero "como presidente tenés que estar en ese lugar", agregó. Y concluyó: "yo estuve en la Quinta de Olivos y las cacerolas se escuchan". (Télam)